CHUBUT (ADNSUR) - El funcionario provincial aclaró en diálogo con Télam que "en el caso de la comarca andina es la temporada con más turistas de la última década" para las poblaciones ubicadas en el noroeste cordillerano donde hay 12.000 camas disponibles.



García valoró que "el impacto económico para la zona fue muy importante porque la temporada pasada fue muy mala, teniendo en cuenta que las noticias sobre los casos de hantavirus fueron realmente un mazazo para la actividad que por suerte se revirtió y cómo".



El funcionario detalló que "cuando hablamos de comarca andina no estamos incluyendo a la ciudad de Esquel ni a Trevelin, sino a las poblaciones más pequeñas dispersas en lo que se denomina el paralelo 42".



"Pero en el caso de Trevelin la ocupación todavía, entrado el mes de febrero, se mantiene por encima del 90% de ocupación y un fenómeno parecido ocurre en Esquel donde el nivel se mantiene a pesar de que estamos entrando en un mes de declinación natural", describió.



En el caso de la costa, también hubo más del 80% de ocupación en la oferta hotelera donde hay más de 6.000 camas disponibles, y -según sondeos privados- existen otras 3.000 plazas no registradas formalmente que brindan propietarios de departamentos.



A la hora de interpretar el fenómeno, García analizó que "la presencia de turistas extranjeros, sobre todo proveniente de Brasil y Chile, obedece evidentemente a la devaluación de la moneda local".



También se refirió respecto a la influencia del llamado "dólar solidario" con aplicación del 30% para atesoramiento de los compradores locales como factor para que los argentinos hayan permanecido en el país en tiempos de vacaciones.



En tal sentido, García consideró que "no creo que haya influido mucho el tema del recargo sobre el dólar en compras en el exterior que dispuso el gobierno argentino".



"Esto lo digo porque la decisión sobre las vacaciones generalmente se toman meses antes del inicio de la temporada y creo que quien tenía decidido viajar lo hizo y realizó la reserva mucho antes de conocerse la medida", sostuvo.



Sin embargo, consideró como un factor central las dificultades económicas del país que "hicieron caer el poder adquisitivo y provocaron cierta inestabilidad".



"Esto obligó a que cada uno sea más precavido y haga turismo interno, luego de un año electoral como fue el 2019 donde también hubo incertidumbre desde lo que podía pasar políticamente".