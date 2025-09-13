La cordillera neuquina bajo alerta amarilla por fuertes lluvias este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias que regirá este sábado 12 de septiembre para toda la extensión de la cordillera de Neuquén.

Según el organismo, el fenómeno se desarrollará principalmente entre el mediodía y la tarde, afectando a localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y zonas de alta montaña.

“El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estiman, especialmente en zonas más altas, valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud”, precisó el SMN en su reporte oficial.

Condiciones previstas

En la zona cordillerana, se espera descenso de la temperatura, con riesgo de precipitaciones en forma de lluvia y nieve combinada en pasos y rutas de montaña.

En los valles y ciudades cercanas, las condiciones serán de cielo mayormente nublado, con chaparrones aislados y vientos moderados.

NEUQUÉN CAPITAL

Se espera una jornada estable, con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 9°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Durante el día se registrarán vientos con ráfagas que oscilarán entre 42 y 59 km/h.

Para este domingo, las condiciones se mantendrán similares: la mínima será de 8°C y la máxima de 19°C, con cielo mayormente nublado pero sin presencia de viento ni lluvias.