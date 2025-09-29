La noticia de la muerte de Ekaterina, la nena de Comodoro Rivadavia que se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de corazón, generó una fuerte conmoción. En la cuenta que había creado su familia para difundir su lucha, se multiplicaron los mensajes de dolor y apoyo para sus padres.

Ese cariño se manifestó especialmente en una publicación realizada este lunes por los padres de la nena, acompañada de un imagen en la que se ve a dos niños con alas. Fue a manera en la que eligieron recordar no solo a Eka sino también a Luca Zarragud, un bebé neuquino que protagonizo una historia conmovedora.

Fue en junio de este año, cuando Felipe Palagani, un bebé de Neuquén de apenas un año, se convirtió en el primer paciente del país —y de América Latina— en recibir un trasplante cardíaco pediátrico a partir de una donación en asistolia controlada. El procedimiento se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires y representó un hito para la medicina argentina.

El donante fue Luca, quien por azar compartió habitación con Felipe durante su internación. Ambos niños y sus familias estuvieron unidos por el dolor, pero también por la esperanza.

Su estadía en el Hospital Italiano unió a Paula Navarrete, mamá de Luca, con la familia de Eka. “En medio de tanto dolor una sonrisa se escapa. Porque sé que no estás sola. Estás con Dios, con Jesús y con un amiguito que amamos mucho, Luqui”, expresa el mensaje publicado por los padres de la nena fallecida.

“Dos historias distintas, pero a la vez tan similares. Los dos lo dieron todo, y hoy Eka le fue a hacer compañía”, agrega el posteo.

A pesar del dolor, la mamá de Eka rescata que su hija ya no sufre las consecuencias de un tratamiento invasivo. “Acá estamos un poco más tristes, pero se en el fondo de mi corazón que estás bien. Sin dolor, sin cables, sin cosas feas. Solo SOS vos, Eka. Jugando, bailando, tomando todos los pedisure que quieras”, explica Anastasia Kravchenko.

Por último, concluye: “A cada uno que pasó por tu vida le enseñaste algo, definitivamente viniste a cumplir con una misión hermosa. Generar empatía, consciencia y acercarnos más al AMOR. Porque esa palabra te define Eka, AMOR. Te fuiste de este mundo pura, sin cometer un solo pecado. Te fuiste limpia, en paz y tranquila, y así te recibieron en el cielo. Te amamos tanto, nos duele. Pero también nos da paz”.

Poco después, compartieron una nueva publicación en la que se ve a Anastasia y al padre de Eka. “Acá papá mamá y Aleks te van a pensar siempre hija. Unidos por tu amor. “Honraremos tu vida, tu legado es infinito. Amor, empatía y paz”.