Desde el fin del mundo hasta el corazón del norte argentino. Marcelo Agüero emprendió una travesía única: recorrer a pie más de 4.000 kilómetros desde Ushuaia hasta su Salta natal, en pleno invierno, movido por una promesa de fe y con la esperanza de entrar en el libro Guinness de los récords.

Su objetivo no es solo romper marcas, sino elevar una plegaria por la salud de su hermano, su tía y otros seres queridos. “No lo hago por fama ni por plata, lo hago por fe”, explicó en una entrevista con “Mi invitó un amigo”, por Seta TV, durante su paso por Comodoro.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El desafío comenzó el 6 de julio, luego de llegar a Ushuaia por vía terrestre. Su meta es completar la caminata en dos meses y seis días, sin apoyo logístico ni vehículos de acompañamiento.

Cada jornada camina hasta 18 horas, recorriendo hasta 150 kilómetros diarios, durmiendo a la intemperie y enfrentando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

Camina con lo puesto: una campera térmica, una mochila con lo esencial, y cientos de cartas, papeles y plegarias que le entregan desconocidos en su paso por cada localidad. “Duermo en estaciones de servicio o donde pueda, y si no hay nada, sigo hasta encontrar un lugar para descansar”, contó, en la previa de emprender viaje rumbo a Trelew y Puerto Madryn.

Marcelo remarcó que esta no es su primera peregrinación. El año pasado caminó 1.700 kilómetros, y ahora busca duplicar esa marca, aunque insiste en que lo que lo mueve es la fe. “A mí no me para el frío, la nieve, ni el sueño. Solo el viento me complica. Lo demás, lo aguanto. No tengo carpa ni bolsa de dormir. No llevo comida. Camino con mi Coca, mi suero y polenta”, relató. Su alimentación es mínima y sus paradas, breves: lo justo para cargar el teléfono, comer algo y seguir.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

La historia comenzó en Punta del Este, Uruguay, donde trabajaba hasta que recibió noticias sobre la enfermedad de su hermano y su tía. Renunció de inmediato, viajó a Concordia (Entre Ríos) y grabó un video en el que prometía caminar por la salud de sus seres queridos. La grabación se viralizó y más tarde recibió una propuesta: intentar batir un récord Guinness uniendo Ushuaia con Salta a pie.

Durante la caminata, la compañía no falta: automovilistas, camioneros, choferes de colectivo lo alientan con bocinazos y saludos. Muchos se detienen para sacarse una foto o entregarle un papel con un pedido. En cada ciudad encuentra personas que lo reciben, lo ayudan o simplemente lo animan. Pero cuando alguien se ofrece a acompañarlo, advierte: “Yo no freno. Si alguien se queda en el camino, lo tengo que dejar. Esto es personal, es espiritual”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Marcelo también arrastra una lesión de rodilla y viaja con un ligamento roto, pero no piensa detenerse. “Tengo un propósito, una meta. Voy rezando por todos. Por mi familia, por los que están enfermos, por la paz en el mundo. Me mandan mensajes desde Buenos Aires, San Juan, Neuquén, hasta de Francia y Uruguay, para que pida por sus seres queridos. Todo eso me da fuerza”.

Cuando llegue a Salta, su plan es subir hasta San Antonio de los Cobres, en el límite con Chile, para luego bajar con los peregrinos hasta la Catedral. En total, estima recorrer 4.266 kilómetros. Y aunque no actualiza redes sociales por falta de tiempo, comparte su recorrido por WhatsApp con quienes se interesan. Para quienes deseen acompañarlo o colaborar con su causa, dejó su alias de cuenta: salta.ushuaia.1976, y su número de contacto: 3872 11-3283.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Marcelo no busca reconocimiento. No se considera un ejemplo. Solo quiere cumplir su promesa. Camina con la imagen de sus padres, sus tíos y sus amigos fallecidos en la espalda. Dice que ellos lo guían. Y repite una frase que lo acompaña en cada paso: “La fe mueve montañas. Y sin miedo al éxito, metele”.