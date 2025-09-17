Este miércoles se inauguraron las Escuelas Infantiles N.º 35 y N.º 89 de Cutral Co, dos edificios nuevos que brindarán cobertura a la matrícula de nivel inicial de la Región de la Comarca. Las obras demandaron una inversión superior a los 3.700 millones de pesos y forman parte de la política provincial de fortalecimiento de la educación desde la primera infancia.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el intendente Ramón Rioseco y la ministra de Educación, Soledad Martínez. Durante la ceremonia, el mandatario destacó que la inauguración “es una muestra de qué le vamos a dejar a las generaciones futuras” y remarcó que “la educación es la herramienta más potente para garantizar la libertad y la movilidad social”.

La importancia del nivel inicial

Figueroa subrayó que la política educativa provincial se centra en consolidar la primera infancia como el primer eslabón de la trayectoria escolar. En ese sentido, mencionó la implementación de duplas pedagógicas, equipos que acompañan la alfabetización de los niños hasta tercer grado, y el programa de becas que se extiende desde las escuelas infantiles hasta el ámbito universitario.

El gobernador también se refirió a la defensa de la universidad pública: “Hoy es una gran oportunidad para que desde Neuquén se escuche bien fuerte el grito: los neuquinos valoramos la universidad pública y valoramos la educación pública”.

Declaraciones de la ministra y el intendente

La ministra Soledad Martínez señaló que los edificios inaugurados “jerarquizan el nivel inicial y garantizan que todas las infancias de la provincia tengan espacios adecuados y de calidad”. Recordó que al asumir la gestión encontraron obras con deudas y un 80% de avance, que fueron reactivadas y concluidas con recursos provinciales.

El intendente Ramón Rioseco, por su parte, agradeció al Gobierno provincial por “honrar una deuda histórica con Cutral Co” y destacó que “la inversión en educación es la mejor que pueden hacer los gobiernos, porque impacta en el futuro de los niños y en la transformación del ser humano”.

Características de las obras

La Escuela Infantil N.º 35, ubicada en el barrio Ezio Zani, reemplazará el trayecto de nivel inicial que hasta ahora funcionaba en la Escuela Primaria N.º 143. Cuenta con 821 m² cubiertos y 126 m² semicubiertos, seis aulas, sala multipropósito, SUM, cocina, despensa, depósitos y sanitarios, incluido baño adaptado. Demandó una inversión de más de 1.010 millones de pesos.

La Escuela Infantil N.º 89, situada entre las calles Sarmiento y Rivadavia, comparte predio con la Escuela N.º 137 y recibirá a unos 90 estudiantes de distintas primarias. El edificio de 947 m² cubiertos y 1.608 m² exteriores incluye SUM, seis aulas, sala multipropósito, área de servicios y de gobierno. La obra implicó una inversión de 2.677 millones de pesos.