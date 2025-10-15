La colectividad sudafricana de Comodoro celebra el Día de la Madre con un Té-Bingo lleno de sabores tradicionales

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana cargado de sabores, tradición y alegría. Este sábado 18 de octubre, la colectividad sudafricana de la ciudad celebrará su clásico Té del Día de la Madre, un encuentro que combina lo mejor de la gastronomía típica con el espíritu comunitario que caracteriza a esta histórica institución.

El evento comenzará a las 16 horas y será organizado por el cuerpo de danza juvenil junto con la comisión directiva. El objetivo, según explicó Virginia Deker, integrante del cuerpo de baile y coordinadora del grupo, es homenajear a todas las madres, tanto de la colectividad como del público en general, en un ambiente cálido y familiar.

“Estamos con el cuerpo de baile, y obviamente con el apoyo de la presidenta y de toda la comisión, armando un té bingo para el Día de la Madre, para agasajar a todas las mamás de la asociación y también al público en general. La entrada tiene un valor de $25.000 e incluye todo el servicio de té con muchas cosas dulces y saladas, además del bingo, donde el premio principal será un lechón”, contó Virginia en diálogo con ADNSUR.

Un evento con historia y corazón

La colectividad sudafricana es una de las más antiguas y activas de Comodoro Rivadavia. A lo largo de los años, ha sabido mantener vivas sus costumbres y compartirlas con la comunidad local. Entre ellas, el Té Sudafricano ocupa un lugar especial, ya que se celebra desde hace décadas y reúne a familias enteras en torno a las tradiciones, los sabores y la danza.

“El té tradicional lo hacemos todos los años —explicó Deker—. Si alguna vez no se realizó, fue por cuestiones de tiempo o por coincidir con otras actividades, pero siempre tratamos de mantenerlo porque es una jornada que nos encanta. Tiene de todo: bailes, juegos, sorteos y platos típicos. Es una forma de compartir nuestra cultura y también de fortalecer los lazos entre generaciones.”

Este año, la organización recayó en los jóvenes del cuerpo de danza, que trabajaron durante semanas en los preparativos, con el acompañamiento constante de la comisión.

“Somos bastantes los que estamos en la organización, poniéndole pilas para que sea un lindo evento. Más allá de lo económico, lo importante para nosotros es poder mantener el espíritu de unión y alegría que siempre nos identifica”, afirmó.



Sabores típicos que llegan desde el corazón de Sudáfrica

El menú promete tentar a todos los paladares. Además de las clásicas tortas y budines, se servirán platos tradicionales sudafricanos, elaborados especialmente para la ocasión.

“Vamos a tener postres típicos como el melktarte, que es una tarta a base de leche y canela; los kooksister, que son trencitas fritas bañadas en almíbar de limón y canela; el braing pudding, una masa cocida dentro de una olla con su almíbar; y las quaker cookies, unas deliciosas galletitas de avena. También habrá otros clásicos como lemon pie, crumble de manzana, tarta de ruibarbo, pastaflora y budines de varios sabores”, detalló Virginia.

Cada uno de estos sabores evoca la memoria familiar y el trabajo artesanal que caracteriza a la colectividad. “Las abuelas, las mamás, todos se involucran. Es una forma de mantener vivas nuestras raíces y de compartirlas con quienes se acercan. Hay un gran sentido de comunidad detrás de cada receta”, expresó con orgullo.

Danza, comunidad y homenaje

Además del servicio de té y del esperado bingo, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones del cuerpo de danza, integrado por jóvenes y niños que representan la esencia cultural de la colectividad.

“Este año se formó un grupo muy lindo, tanto en el cuerpo de baile de los mayores como en el de los más chiquitos. Yo pertenezco hace muchos años a la colectividad, soy descendiente, y este año me eligieron como coordinadora de baile. El apoyo que recibí de los chicos y de la gente grande fue hermoso. Todo el año estuvimos organizando eventos, pero este es especial, porque es un homenaje a las madres, y queremos que sea inolvidable”, expresó emocionada Deker.

Una cita para compartir

Con una propuesta que combina tradición, cultura y solidaridad, el Té Sudafricano del Día de la Madre se perfila como una de las actividades más cálidas del fin de semana.

Entre risas, música y aromas irresistibles, la colectividad sudafricana de Comodoro renueva su compromiso con la historia y con la comunidad que la vio crecer. “Queremos que todos se sientan parte. Es un evento para disfrutar, recordar y celebrar el amor de mamá, con el toque especial de nuestra cultura”, concluyó Virginia.

📅 Sábado 18 de octubre – 16 horas

📍 Sede de la Colectividad Sudafricana, Comodoro Rivadavia

💰 Entrada: $25.000 (incluye té completo y bingo)

🎁 Premio principal del bingo: un lechón