RAWSON (ADNSUR) - Este lunes por la mañana en una nueva conferencia de prensa, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich confirmó que se decretó la circulación comunitaria del coronavirus en Comodoro Rivadavia.

En este sentido, Puratich aclaró que "Comodoro se declara con circulación comunitaria debido a la aparición de casos sin nexo. Hay dos que ya están en estudio y hoy se vana a poder confirmar o descartar. A partir de estas reuniones de hoy y mañana, seguramente se van a decretar las nuevas medidas".

Respecto a la búsqueda activa de casos positivos en Comodoro, Puratich señaló que "se empezó a trabajar en Standart Norte (Km.8). Consiste en ir casa por casa y e interrogar a las personas para saber si tienen síntomas. Si tiene ya es paciente sospechoso y de ahí se le hace el hisopado".

EQUIPOS ITINERANTES PARA DETECTAR CASOS

Por su parte, la directora provincial de epidemiología, Teresa Estrella Strella, señaló que "se estuvo trabajando con los equipos durante este fin de semana y esta semana se va a seguir trabajando con equipos itinerantes. Hoy comenzó la búsqueda activa de sintomáticos para identificar otros casos que no se hayan visualizado y que estén o no relacionado a los casos que ya se identificaron".

Sostuvo que la circulación comunitaria del virus en Comodoro se debe a la "aparición sucesiva de casos sin nexo epidemiológico. Esto puede pasar a otra etapa más compleja" y aclaró que "el sistema de salud no está saturado en internación y las consultas tampoco. Lo que se pone en alerta es la aparición de casos que no tienen relación epidemiológica".

"Es una pandemia dinámica", señaló y agregó: "Hoy por hoy el antecedentes epidemiológico no tiene que ver con viajeros del exterior, sino con personas dentro de la propia región. No tenemos que confiar de gente que no viajo, tampoco".