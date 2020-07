ESQUEL (ADNSUR) - Estefanía Mayor de Zermoglio festejó sus 100 años el sábado junto a sus familiares en la localidad de Esquel, en donde la conocen como "Nena" o "la Nena Mayor".

"Yo mentalmente me quedé en los 75 o los 80 años. No me pesan los años", aseguró la esquelense, quien relató que el día de su festejo por los 100 años lo pasó "comiendo torta y charlando mucho".

Estefanía -quien aparenta muchos años menos- nació en Esquel, el 18 de julio de 1920 y vivió en una casa que se encuentra cerca de la Plaza San Martín de esa localidad de la cordillera de Chubut.

ESTEFANÍA MAYOR DE ZERMOGLIO CUMPLIÓ 100 AÑOS

Trabajó en la librería de la familia (Tascón) y fue profesora de corte y confección, además de tener una despensa y otros trabajos.

"Mis hijas me ayudan mucho, pero limpio y cocino como cualquier ama de casa", cuenta Estefanía, quien también se refirió a los cambios que experimentó Esquel con el tiempo y a la ausencia de quienes fueron sus grandes amigos en la vida: "Mis amigas ya no están, hay mucha gente nueva y no salgo mucho", dijo en diálogo con Red 43.

"Vi crecer gran parte de Esquel. Antes, la mayor parte de la ciudad eran chacras; los barrios nuevos no los conozco", dijo y aseguró: "He llevado una vida muy linda".