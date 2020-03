COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, publicó este martes una sentida carta en la que manifiesta su impotencia por no haber cobrado aún su salario, y además repudia el accionar de los vecinos que deciden violar la cuarentena por el coronavirus y salir a la calle.

Su publicación en Facebok ya sumó miles de compartidos y cientos de mensaje de apoyo y aliento, al descartar su noble tarea. Karen Honorio decidió escribir la carta acompañada de una fotografía en la que se la puede ver en el Hospital. “Soy enfermera profesional y actualmente trabajo en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia, siendo 24 de marzo todavía no cobre mi sueldo de febrero y tampoco sé cuándo lo voy a cobrar y no me puedo quedar en casa”, indicó.

Además, allí le dedicó unas palabras al gobernador Mariano Arcioni: “Le digo que yo no soy un robot, también necesito cubrir mis necesidades básicas, sin embargo junto con mis compañeros le estamos poniendo el pecho a las balas a esta situación, con los pocos recursos que tenemos”, dijo respecto del trabajo que se realiza en materia de prevención por el coronavirus.

“De llegar a haber algún caso ninguno de mis compañeros o yo se va a negar a ponerse el equipo de protección personal y que sea lo que Dios quiera”, agregó.

Por último, cuestionó duramente a quienes hacen caso omiso la cuarentena y deciden salir a la calle. “Yo con suerte a mí familia la veo una o 2 veces al año, y daría lo que fuera por estar con ellos en esta cuarentena, por eso le digo a la gente irresponsable que se quede en su casa, respete la cuarentena y disfrute de su familia que la tiene cerca, está pandemia la paramos entre todos, coronavirus no te tengo miedo, coronavirus no te tenemos, miedo y gente lávese bien las manos como nuestro gobernado”, manifestó.