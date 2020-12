COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, reveló este miércoles que la campaña de vacunación contra el coronavirus en Comodoro podría comenzar en enero del próximo año. Explicó que requiere una segunda dosis y agregó que podría llevar "entre 6 y 8 meses vacunar a toda la población objetivo".

“Estamos trabajando para armar el equipo de logística. Se hizo un relevamiento de todo el personal de Salud disponible para que se puedan sumar a la campaña. Las fuerzas de seguridad también se tienen que vacunar y le hemos pedido al PAMI los listados y padrones", precisó en diálogo con El Comodorense.

Sostuvo que "nos van a mandar 11 mil vacunas semanales a la provincia, pero no se sabe todavía cuántas dosis llegarán a la zona sur en una primera etapa”.

Monasterolo se refirió al número de casos positivos reportados en los últimos informes del Ministerio de Salud. Sostuvo que “tiene que ver con que el fin de semana hemos tenido solamente el lunes y martes el Plan DetectAr y que no hubo evaluaciones por el sistema privado. Ese es uno de los elementos por el cual bajaron los números de contagios”.

Además manifestó que "tenemos el 50% de positividad. Esto quiere decir que de la cantidad total de personas que se evalúan, el 50% da positivo. Eso se viene manteniendo desde hace un mes y medio. No hemos logrado todavía un descenso fuerte de la curva de contagios y por eso apelamos mucho a la responsabilidad de las personas, sobre todo en este tiempo donde la gente se junta”.

La funcionaria señaló que “a nivel sanidad estamos igual de ocupación. Este fin de semana tuvimos cubiertas casi todas las camas de terapia intensiva y hubo un incremento de camas de clínica médica”.

Consideró que “la curva no baja y estamos en un amesetamiento porque no tomamos las medidas adecuadas. Hay como un sentimiento de que ya nada importa. La gente nos dice que ya no va al médico, se autoaisla, usa el tapabocas cuando sale por si se lo piden y que ya no tiene ganas de seguir con la medidas”.