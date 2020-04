CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó este viernes al Gobierno nacional que disponga mediante la ANSES el pago del 100 % del salario neto a los trabajadores de las pymes que emplean hasta 40 personas, ante la situación económica provocada por el aislamiento social obligatorio.



En una carta dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la entidad dio a conocer un documento con propuestas elaboradas por su Departamento de Estudios Económicos, vinculado al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, y, en particular, al salario complementario.



"Puntualmente solicitamos que se amplíe este beneficio y mediante la ANSES se abone el 100 % del salario neto a los trabajadores de las pymes que empleen hasta 40 personas, considerando que representan el 30,3 % de la generación de empleo total y una masa salarial neta de $ 70.701 millones", planteó CAME.



En la nota a Cafiero, la entidad explicó que el pedido se motiva por "la acuciante situación en la que se encuentra el sector, profundamente afectado por la merma en la actividad comercial y productiva, y la retracción económica que ha provocado la pandemia".



"En este contexto, y ante la falta de ingresos que padece la mayoría de las pymes de nuestro país, consideramos indispensable el acompañamiento del Estado para evitar el cierre de empresas, y así preservar las fuentes de empleo que ellas proveen, teniendo en cuenta que, tal como se expone en este estudio, este aporte representa el 0,1 % del PBI estimado para 2020", señaló.



CAME reiteró su apoyo a las acciones concretas que realiza el Gobierno Nacional para cuidar el empleo y la producción, pero entendió que "es fundamental que se tomen medidas más profundas para sostener al sector pyme, que es el más afectado por la pandemia".



La semana pasada, la entidad solicitó al Gobierno permitir la apertura de los rubros comerciales no exceptuados a partir de un "esquema escalonado por sector", lo que podría concretarse sin atención en los locales, con despacho de productos a través de distintos canales de envio y con pagos digitales.



Así lo expresó en aquella oportunidad en una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la que planteó la preocupación del sector por "recomponer parcialmente la actividad comercial, gravemente afectada por la pandemia".