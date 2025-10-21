El debate sobre cómo se divulgarán los resultados provisionales de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre cobró relevancia a partir de un simulacro de escrutinio donde la Dirección Nacional Electoral (DINE) sorprendió al incluir una consolidación de votos a nivel nacional, práctica inédita en comicios legislativos.

Tras el simulacro realizado el sábado pasado, que contempló un conteo nacional unificado bajo coaliciones únicas, distintos sectores políticos opositores comenzaron a expresar su rechazo, señalando que este método de difusión podría favorecer indebidamente al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), que compite bajo el mismo nombre en las 24 jurisdicciones nacionales, a diferencia del resto de las fuerzas políticas que se presentan bajo diversas alianzas y denominaciones provinciales.

La Justicia Electoral, alineándose con la normativa vigente y con los reclamos realizados por el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda, mantendrá la divulgación segmentada por provincias, como históricamente se realiza. Según indican fuentes judiciales, los resultados provisionales serán presentados jurisdicción por jurisdicción, respetando la asignación de bancas que depende del conteo de votos provincial.

El PJ manifestó su preocupación respecto de la consolidación nacional que impulsó la DINE, calificándola de “incorrecta” y advirtiendo que “cualquier agrupamiento arbitrario de alianzas que se realice a nivel nacional desconoce el carácter provincial de las elecciones legislativas”. En ese sentido, el partido aseguró que la información debe presentarse sin acumulación en una sola cifra global, sino distrito por distrito.

En la misma línea, la oposición interpretó que mostrar los datos de forma consolidada busca proyectar un triunfo nacional para LLA, contrariamente al pluralismo de fuerzas con las que ese espacio político compite. Como ejemplo, la alianza “Fuerza Patria”, presente en trece provincias, compite con distintas denominaciones en los distritos restantes, lo que impide sumar sus votos a nivel nacional bajo una misma marca como LLA.

La Cámara Nacional Electoral se reunirá el martes para dictaminar definitivamente sobre esta cuestión. Hasta entonces, la resolución final tiene como eje fundamental el apego a la legalidad electoral y la transparencia adecuada para evitar confundir al electorado.

Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que el resultado nacional “genera interés” y que la presentación provisorio-informativa es una práctica válida para captar tendencias. Sin embargo, la oposición observa en esta maniobra un intento de manipular la percepción pública.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad (FITU), fue enfática ante esta polémica: “Este intento del gobierno de Milei de convertir las elecciones legislativas en una suerte de balotaje con conteos nacionales es una estafa que confunde al electorado y viola la Constitución y la legislación vigente. Presentaremos una impugnación formal contra esta arbitrariedad.”