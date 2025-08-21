En una jornada clave para la organización horaria del país, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que propone un cambio en el huso horario oficial de Argentina, con el objetivo de alinear los relojes del país con su posición geográfica real y optimizar el uso de la luz solar.

La iniciativa, impulsada por el exvicepresidente Julio Cobos, busca que el territorio nacional retrase una hora su horario oficial para adoptar el huso horario -04 GMT, en lugar del actual -03 GMT que rige desde hace varias décadas.

Cuál es el motivo detrás del cambio de horario en Argentina

Julio Cobos, exvicepresidente y actual diputado nacional por Mendoza, es el principal impulsor de esta medida, que busca corregir lo que él y varios expertos consideran un desfasaje histórico entre la hora oficial y la hora solar real en el país. Según explicó el político en sus redes sociales y en declaraciones públicas, “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes”.

El argumento central de la iniciativa es que la mayor parte del territorio argentino —exceptuando ciertas zonas cordilleranas más occidentales que encajan en el huso -05 GMT— se encuentra geográficamente dentro del huso horario de -04 GMT.

A esto se suma el hecho de que países vecinos como Brasil (en algunas regiones), Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile ya se rigen por esa franja horaria, lo que actualmente genera desarmonías en términos comerciales, bancarios y logísticos. En este sentido, una mayor sincronización horario-regional facilitaría la coordinación con socios del Mercosur y otros bloques comerciales.

Uno de los ejes más destacados por Cobos es el impacto que tiene el desfase horario en el rendimiento escolar. “La gran mayoría de los alumnos comienzan su jornada en plena oscuridad, lo que afecta negativamente su desempeño y estado anímico”, explicó el legislador mendocino. Esta situación, asociada a un desajuste entre el horario oficial y el ciclo solar, provoca que niños y jóvenes deban iniciar sus actividades educativas antes de que amanezca, afectando su productividad y su salud general.

Además, la modificación implicaría un retraso de una hora en los relojes del país, lo que influiría en horarios laborales, actividades comerciales, turnos de transporte y funcionamiento de servicios públicos y privados. Aunque en los primeros días esta adaptación podría generar una sensación de incomodidad —similar a un jet lag social—, especialistas aseguran que a mediano plazo la población se ajustaría a la nueva rutina, con beneficios palpables en ahorro energético y calidad de vida.

Uno de los argumentos de peso para esta modificación es el ahorro en el consumo eléctrico. Un informe elaborado en 2022 por investigadores del CONICET retomó el debate sobre el huso horario y recomendó la adopción del huso -04 GMT. Según este estudio, en el sector educativo el consumo de energía podría reducirse notablemente al aprovechar más la luz natural durante la mañana, disminuyendo la necesidad de alumbrado artificial en aulas y edificios escolares.

El informe del CONICET estimó que la medida podría hacer bajar el consumo eléctrico en las escuelas de 104,3 kWh a 59,7 kWh aproximadamente. Este ahorro no solo implicaría beneficios económicos, sino también un impacto positivo en el medio ambiente, al disminuir la demanda energética y la huella de carbono relacionada.

El regreso a un huso horario histórico

Históricamente, Argentina estuvo alineada al huso -04 GMT desde 1920 y hasta la mitad del siglo XX. Como medida para aprovechar mejor la luz solar en verano, el país adoptó posteriormente un sistema de horario estival o “horario de verano”, adelantando el reloj una hora durante algunas temporadas. Sin embargo, esta medida se aplicó de modo intermitente y finalmente, en 1969, se fijó la hora oficial del país en el huso -03 GMT, estableciendo el horario que rige actualmente y que ha permanecido estable desde entonces.

El proyecto impulsado por Cobos propone revertir esta decisión histórica y volver al huso horario que corresponde geográficamente al país, retomando además la posibilidad de aplicar un horario estival que adelantaría la hora durante los meses de verano, replicando el esquema vigente en países vecinos para maximizar la luz diurna y el ahorro energético.