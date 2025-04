La Cámara de Comercio rechaza el paro: “Abril ya tiene 4 días menos por feriados y ahora se suma esta medida”

Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, expresó su postura en contra del paro convocado para el jueves 10 de abril. Aunque coincidió en el diagnóstico del sindicato, Aguirre dejó en claro que no considera que la medida de fuerza sea la solución para los problemas económicos que enfrenta el sector comercial, marcado por los despidos “por goteo”, ante la caída de la actividad comercial y el contexto de crisis petrolera que sufre la ciudad.

El dirigente enfatizó que un paro de esta magnitud no solo es una respuesta genérica a una crisis compleja, sino que puede empeorar la situación.

"La realidad es que, si se hace un paro contra el gobierno, estamos tomando una posición política. ¿Por qué en este momento y no antes? ¿Por qué no en los cuatro años previos, cuando la situación fue igualmente grave?", argumentó Aguirre. Desde su perspectiva, la crisis que atraviesa Comodoro Rivadavia, con una baja en la actividad económica y la caída del sector petrolero, requiere un enfoque más pragmático y menos confrontativo.

Neuquén: quiénes se suman al paro general de la CGT

Aguirre también subrayó que la paralización de actividades, especialmente en un contexto económico tan delicado, sería contraproducente. "Estamos caminando por la cornisa. Cada día de actividad que se pierde es un golpe duro para los comercios, y no podemos permitirnos más paros", señaló. “Abril ya tiene 4 días hábiles menos por feriado y ahora se suma este paro”, cuestionó, en una entrevista con Actualidad 2.0.

Pérdida de empleos

En relación con la pérdida de empleo "por goteo" en el sector comercial, Aguirre explicó que la situación es consecuencia directa de la crisis económica que afecta tanto al comercio como al sector petrolero de Comodoro Rivadavia.

Los trabajadores no docentes universitarios se suman al paro general de la CGT

"La caída de la actividad en la Cuenca petrolera ha impactado de lleno en el resto de las actividades de la ciudad. Aunque Comodoro ha hecho esfuerzos por diversificar su economía, lo cierto es que la merma en una industria clave como la petrolera afecta directamente a los comercios y genera una pérdida de empleos progresiva y constante", afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio advirtió que, aunque el panorama actual es complejo, se avecina un escenario aún más agravado, dado que no se han implementado medidas suficientes para mitigar los efectos de esta crisis en el corto y mediano plazo.

Sin sanciones para empleados, pero con pérdidas salariales por el paro

A pesar de su firme rechazo al paro, Aguirre aseguró que no se tomarían represalias contra los empleados que decidan adherir a la medida.

Paro general de la CGT: qué servicios se verán afectados este jueves en Comodoro

"Nunca hubo sanciones ni las habrá. Los empleados no perderán el presentismo, pero sí el día no trabajado", aclaró el presidente de la Cámara. No obstante, advirtió que la medida tendrá consecuencias salariales, al no cobrar por el día que no trabajen.

En cuanto a la afectación de los comercios, Aguirre destacó las dificultades adicionales que puede generar la convocatoria, como los posibles cortes de ruta y las marchas en las principales rotondas, como rutas 3 y 26 y 3 y 39.

"El paro puede afectar gravemente la circulación del transporte público, que supuestamente no va a adherir pero hay que ver cómo circula, y eso, a su vez, impactará en la operatividad de los comercios", indicó. Sin embargo, reafirmó que la Cámara de Comercio respeta las decisiones individuales de los socios, y que cada comerciante tiene la libertad de adherir o no al paro, aunque la postura institucional sea de rechazo.

¿Es feriado el Jueves Santo?: Qué días se cobrará el doble en Semana Santa

A pesar de la polarización en torno al paro, Aguirre concluyó con un llamado a la unidad y a la búsqueda de soluciones menos conflictivas. "Es el momento de redoblar esfuerzos, no de paralizar actividades", concluyó, destacando la importancia de encontrar alternativas para enfrentar la crisis sin afectar aún más a los sectores productivos de la ciudad.