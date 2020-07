BUENOS AIRES - En este sentido, la entidad llamó a avanzar en una "regulación inteligente" de esa modalidad de trabajo con una mirada "de equilibrio para trabajadores y empleadores".



"El proyecto al que se otorgó media sanción no contempla diversos aspectos claves –sobre los cuales la entidad expuso semanas atrás en el Congreso– lo que hace que, de no mediar modificaciones, sea de muy difícil implementación", señaló la CAC en un comunicado.



Consideró que "cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART (aseguradoras de riesgo del trabajo), parecieran no haber sido atendidas adecuadamente".



La entidad aseguró que "comprende y comparte la necesidad de ordenar el teletrabajo en un contexto excepcional como el presente”, pero consideró que hay “en su tratamiento legislativo, la confección de un marco regulatorio que excederá a la pandemia y que, como está planteado, traerá aparejados numerosos efectos negativos".



Observó que "concebir al teletrabajo como una modalidad que únicamente beneficia al empleador es un error", y sostuvo que "una regulación inteligente debe tener una mirada de equilibrio para trabajadores y empleadores, permitiendo a los primeros conciliar la vida personal con la profesional y a los segundos ver garantizado su poder de organización y dirección contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo".



"Nuestro país está ante la oportunidad histórica de apuntalar una herramienta virtuosa que, entre otros beneficios, facilitaría la inclusión laboral de aquellos argentinos que residen en diversos puntos del interior del país y que podrían prestar tareas de forma remota para empresas ubicadas en zonas densamente pobladas. Una legislación inadecuada podría malograrla", concluyó la CAC.