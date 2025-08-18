La calle Crouzeilles se convierte en doble carril y mejora la conectividad de la capital
La calle Crouzeilles, en el oeste de Neuquén capital, se consolida como una avenida de doble carril, con obras que mejoran la conectividad, la circulación y la infraestructura urbana de la ciudad.
La calle Crouzeilles, ubicada en el oeste de Neuquén capital, se está transformando en una avenida de doble carril, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la conectividad en la zona. Las obras incluyen movimiento de suelo, pavimentación, instalación de desagües pluviales y señalización.
El gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente Mariano Gaido y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, recorrieron los avances y destacaron la importancia de la obra para los vecinos y la ciudad.
Conectividad y beneficios para los vecinos
Figueroa destacó que la obra facilita el acceso desde Plottier y otras ciudades hacia la capital y remarcó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio como un modelo de gestión:
“Nuestra propuesta tiene que ver con hacer las obras que necesita una ciudad y una provincia muy pujantes, trabajando en equipo, con un modelo neuquino que implica tener las cuentas ordenadas para generar una redistribución de ingresos”.
Por su parte, Corroza señaló que la obra no solo implica pavimento, sino infraestructura complementaria que mejora el acceso desde barrios más alejados y desde localidades vecinas como Plottier y Centenario, elevando la calidad de vida de los vecinos.
Detalles de la obra
Según Gaido, la intervención abarca tres kilómetros y combina la construcción de la avenida con canales pluviales a cielo abierto para controlar el escurrimiento de lluvias. La calle Crouzeilles se conectará desde las calles Belgrano y Necochea hasta Bragado, cerca del Hipódromo, creando un nuevo ingreso hacia la Autovía Norte.
La obra forma parte del Plan Orgullo Neuquino, que incluye 3.000 nuevas cuadras de asfalto y 25 avenidas troncales en la ciudad, con una inversión de 20.000 millones de pesos financiada con fondos propios de la Provincia y el municipio.
Gaido subrayó que la obra refleja el uso de superávit provincial y municipal para generar infraestructura que mejore la conectividad y resuelva problemas históricos de tránsito y escurrimiento de aguas pluviales. Además, las obras complementarias incluyen canales de riego y ordenamiento urbano del sector.