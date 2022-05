Este miércoles 11 de mayo, bajo el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda Militar de Comodoro Rivadavia entonó las estrofas del mismo en la sede centro del supermercado la Anónima, ante la presencia de los ciudadanos.

Asimismo, se trasladarán hacia Plaza San Martín para entonar distintas marchas a partir de las 13:00, con el fin de agasajar y rememorar uno de los símbolos patrios por excelencia y de fuerte carga emotiva en los actos públicos.

Walter Enrique Segura, Suboficial mayor y Segundo maestro de Banda Militar, manifestó a ADNSUR: "Es muy emocionante porque uno lleva la música hacia la gente, esperando que se reflejen los sentimientos que nos unen. El himno nacional argentino es un símbolo que no tiene bandera, no tiene religión, no tiene política, nos une a todos y para todo".

"A uno se le vienen los recuerdos de cantarlo de joven en la escuela primaria, y es lindo venir a los lugares donde está la gente y mostrarle nuestro himno. Donde nos inviten vamos a estar. Ellos acompañaron con el coro, fue muy emotivo", remarcó tras el acto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL HIMNO CADA 11 DE MAYO?

Si bien se dice que el Himno fue cantado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson el 14 de mayo de 1813, tres días antes -el 11 de mayo- la canción de Vicente López y Planes, con música de Blas Parera, fue elegida por la Asamblea Constituyente de 1813 como marcha patriótica para ser cantada en todos los actos públicos.