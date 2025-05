La Bancaria realiza una medida de protesta en una sucursal de Comodoro por el despido de una empleada

Este miércoles, el despido de una trabajadora bancaria con más de 15 años de antigüedad generó una fuerte reacción gremial en Comodoro Rivadavia.

Desde el sindicato de La Bancaria se encuentran llevando adelante -desde las 07:45 de la mañana- una protesta en el hall central de una sucursal ubicada en el centro, en rechazo a la decisión de la entidad empleadora y en defensa de los derechos laborales de la empleada desvinculada.

El secretario general de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte, indicó en diálogo con "Buen Día Comodoro" por Seta TV, que la decisión de protestar surgió luego de que una trabajadora, con más de 15 años en su puesto, fuera notificada el martes de su desvinculación. "La desafectaron y hoy no la dejaron entrar", comentó.

Los cajeros automáticos se encuentran habilitados; sin embargo, no se pueden realizar trámites dentro de la sucursal, detalló.

POR QUÉ DESPIDIERON A LA TRABAJADORA

En continuidad, Uliarte señaló que la entidad bancaria argumentó para el despido que “ese puesto de responsable operativo ya no funciona más en la sucursal”. Sin embargo, indicó que “acá hay un agravante, porque este tema ya se sabía el año pasado. Había una vacante comercial y le pedimos al banco que la cambie de rol".

No obstante, planteó que “el banco pretendía una reducción del 50% del sueldo, lo cual no accedimos y el trabajador tampoco. No se justifica el tema de la reducción salarial. Por lo que directamente la desvincularon sin causa”, cuestionó.

El referente gremial indicó que se realizó la denuncia por el despido en circunstancias irregulares y se solicitó su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo. “Hay un puesto laboral dentro de la institución vacante y nosotros pedíamos que se adecue a su perfil. No podemos permitir que a cualquier trabajador le reduzcan el 50% del sueldo por un tema administrativo. El convenio dice que desde ningún punto de vista se puede reducir el sueldo por un tema operativo o de rentabilidad”, afirmó.

Finalmente, el secretario de La Bancaria manifestó que la crisis que se registra con despidos en distintos rubros en Comodoro no los deja exentos. “Nosotros pedimos la readecuación de los puestos de trabajo para que la variable de ajuste no sea el trabajador”, y confirmó que permanecerán en la sucursal “hasta que nos den una respuesta”.