A través de Twitter, un usuario contó la increíble historia de cómo conoció a su novia. Fue testigo de un accidente, colaboró con el rescate pero pensó que la chica había muerto, porque no había vuelto a saber de ella.

Giuliano Sterpino contó que un amigo de su hermano había tenido un accidente con su novia, quien no reaccionaba y estaba muy fría. "Iba pasando el tiempo y la chica del accidente no mejoraba. Para mí ella había muerto, porque nunca más había vuelto a escuchar de ella".

En ese marco, indicó que cinco años más tarde lo agrega una chica a Instagram. "Un día coincidimos en un boliche y hablamos. Me empieza a contar la historia que yo había vivido hace 5 años atrás y mi shock fue increíble. Los dos estábamos en shock. No lo podíamos creer", expresó.

"Para mí ella había muerto y ella me cuenta que hacía 3 años yo le gustaba, pero que nunca se animó a hablarme", agregó a su relato. "Llámenlo como quieran, pero si esto no es destino, no sé qué sea ya", finalizó emocionado el joven.