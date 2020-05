RAWSON (ADNSUR) - La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, junto con la Cámara de Turismo del Chubut (CaTCh), solicitó que se dicte la Emergencia Económica y Fiscal Turística a nivel municipal y provincial para que rija hasta el día 31 de diciembre de 2020 tras la imposibilidad del desarrollo pleno de la actividad.

A partir de ello, este lunes fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y representantes del Ente Comodoro Turismo, entre ellos Germán Issa Pfister (presidente) Eduardo Carrasco (vicepresidente) y Gabriela Zuñeda (gerente). El desarrollo de la misma demostró apertura y voluntad de acompañamiento de los presentes, que se comprometieron a evaluar la posibilidad de acceder al menos de manera parcial al pedido, luego de que realicen una estimación que permita valorar los costos por la baja que implicaría en la recaudación.

Algunos de los puntos solicitados fueron la bonificación de la alícuota de Ingresos Brutos y Tasa de Higiene Urbana para todo el sector y la implementación de un Plan de Pagos y Moratoria de carácter excepcional para quienes contrajeron deuda hasta el 31 de marzo; la eximición total del pago de patentes de vehículos habilitados para el transporte turístico, y la prórroga del pago de servicios de electricidad y agua hasta septiembre, prorrateando los montos de esos meses sin interés de octubre a abril de 2021.



Reapertura de la actividad hotelera para contrarrestar la crisis y el avance de establecimientos ilegales

En consonancia con la nueva fase de la cuarentena, se elaboró junto a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y la gerente del Ente Comodoro Turismo, un protocolo de buenas prácticas que está en evaluación local a cargo de autoridades municipales y que sería una guía para reglamentar una posible reapertura programada de hoteles, una vez que desde Nación y Provincia se dictamine la medida.

La gestión fue impulsada en una reunión que se concretó el pasado viernes vía zoom con el Ministro de Turismo de la Provincia del Chubut, Enrique García y la Subsecretaria, Natalia Leske, de la cual participó la AEHGPC junto al resto de filiales FEHGRA del Chubut, CaTCh y AHT.

El pedido se enmarca tras constatar que seguían arribando a la ciudad personas con permisos para desplazarse ya sea para realizar trabajos autorizados, servicios esenciales como seguridad, salud y/o servicios públicos, o por razones médicas. Todos ellos acudiendo inevitablemente a ofertas de alojamiento ilegal, como son los departamentos temporarios, violatorios de las normas existentes.

Aplicada esta medida, cada establecimiento decidiría de manera voluntaria su adhesión analizando su conveniencia, sabiendo que el flujo de pasajeros será muy limitado, pero cubriendo al menos dicha demanda.

Cierre de locales gastronómicos

Respecto de los locales gastronómicos que tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente, entre ellos La Tradición, Mix Open Bar, Café Del Viento y el sector de Pizzería y Restaurante de Ele Multiespacio, la presidente de la AEHGPC aseguró que la actual crisis no solo se lleva una parte de la historia viva de la ciudad, sino que está dejando un gran número de personas sin trabajo: “La tristeza es profunda, el panorama desolador y el futuro, a mediano y largo plazo incierto”, aseguró Cristina Galand, presidente de la institución que continúa trabajando insoslayablemente para llevar algún tipo de paliativo a los socios que aún continúan tratando de salvar sus establecimientos y poder evitar así una ola de cierres definitivos.

“Muchos habían anticipado, a través de la encuesta dada a conocer a fines de marzo, que el plazo máximo de supervivencia de pérdida total de ingresos sería de cuarenta días. Por ello estamos trabajando a contrarreloj y necesitamos respuestas urgentes sabiendo que nuestro sector será uno de los últimos en retomar su normalidad”, declaró quien preside la AEHGPC.

La Comisión Directiva de la AEHGPC aprovechó la reunión de ayer para insistir con el pedido de reapertura de restaurantes, pero no fue considerado por la Municipalidad por ser uno de los rubros que para el Gobierno Nacional aún sigue restringido, por lo que se solicitó como paliativo, ante dicha negativa, extender el horario del sistema Take Away (comida para llevar) que actualmente se encuentra limitado porque el permiso de circulación de las personas es hasta las 19.30 hs. Pedido que sí fue comprendido y avalado, aunque su implementación se deberá coordinar con la Policía del Chubut.

Por último, se destaca que todas las notas elevadas a las autoridades municipales y provinciales acentuaron ser un sector que se ha caracterizado por sus constantes aportes a las economías locales y regionales, por ser intensivos generadores de trabajo y necesitar por primera vez en su historia, asistencia y respaldo para poder sostener sus fuentes de ingresos.