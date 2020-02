CAPITAL FEDERAL - La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que retiró de las góndolas varios lotes de galletitas de la marca Frutigran por no incluir en su etiqueta la frase de advertencia “puede contener leche”.

Son las galletitas semilladas con avena, chía y lino (sin colesterol) de la marca Frutrigran. El retiro fue para los paquetes que no incluyeron la cita mencionada, según como establece el Código Alimentario Argentino. De esta manera, la empresa informó que comenzó envasar en nuevos paquetes que sí incluyen la frase de advertencia.

En el comunicado informaron “a la población susceptible a reacciones alérgicas a la proteína de la leche que la empresa Asociación Argentina de los Adventistas del 7° día se encuentra realizando el retiro del mercado de ciertos lotes del siguiente producto”.

El retiro surgió a partir de la investigación y acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de provincia de Buenos Aires, a partir de una denuncia recibida por INAL- ANMAT”.

De esta manera, recomendó que las personas susceptibles a reacciones adversas a la proteína de la leche que hayan comprado o tengan productos en su poder galletitas semilladas con chía y lino, no las consuman. Aunque aclararon que el producto no representa riesgo para la población que no tenga reacción ante los lácteos. En cuanto a los comercios, se exigió que no las comercialicen y se contacten con los proveedores.