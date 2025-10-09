La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la aprobación de un nuevo régimen de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) que regirá la evaluación y control de estudios de farmacología clínica con fines registrales en todo el país. La medida busca modernizar los estándares de investigación, garantizar la seguridad de los pacientes y fortalecer el desarrollo científico nacional.

El nuevo régimen, que entrará en vigencia el 1.º de diciembre de este año, adopta la Guía Internacional de Buenas Prácticas Clínicas elaborada por el Consejo Internacional de Armonización (ICH), un referente global en la regulación de estudios clínicos. Este marco establece criterios uniformes para la planificación, conducción, supervisión y reporte de los ensayos clínicos, asegurando que los datos obtenidos sean confiables, éticos y transparentes.

Según lo dispuesto por la ANMAT, la normativa será de aplicación para estudios de fase I, II y III, que abarquen nuevas indicaciones terapéuticas, concentraciones, posologías o formas farmacéuticas, así como modificaciones postregistro que requieran evidencia clínica.

Además de fortalecer la seguridad en la investigación médica, el nuevo sistema fomenta la innovación y la inversión en el sector farmacéutico, impulsando la formación de profesionales especializados y la mejora de la infraestructura sanitaria.

Uno de los cambios más relevantes es la descentralización del proceso de autorización, que permitirá una mayor participación de las autoridades provinciales y regionales, agilizando los trámites y favoreciendo la ejecución de estudios en distintas zonas del país.

La ANMAT destacó que esta actualización también facilitará el acceso temprano y controlado a medicamentos que aún no cuentan con autorización definitiva en Argentina, algo especialmente beneficioso para pacientes con enfermedades poco frecuentes o sin tratamientos disponibles.

Con este nuevo marco regulatorio, el organismo busca alinear al país con los estándares internacionales más avanzados, promover una mayor cooperación entre investigadores, autoridades y empresas, y garantizar que cada avance científico se traduzca en mayor seguridad y calidad de vida para los pacientes argentinos.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.