COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Giovanni (5) está contento; se le nota en la cara al igual que a Jazmín (3), su hermana, y su papá Matías. Después de 54 días los chicos volvieron a la calle y fueron a ese lugar único que tiene Rada Tilly: la costanera.

“Vinimos a la playa”, repite una y otra vez Giovanni, mientras el aire frío de la patagónica le pega en su rostro, sólo cubierto con el barbijo. “No estábamos seguros de salir”, cuenta Matías, “pero los saqué porque vivimos acá cerca y salimos a comprar, así que aprovechando que se puede salir vinimos para despejar un poquito las ideas en la cabeza y que los niños puedan correr”, agregó.

Matías Uliarte creció en Rada Tilly, se siente identificado con la ciudad y el con el mar. En su voz denota que volver a la playa después de tantos días no es algo casual. Se lo ve feliz. “Estoy contento, por los chicos estábamos a las expectativas, porque uno como adulto puede entender muchas cosas que van pasando, pero ellos no y es difícil. Un día le dijeron no pueden salir más hasta que hoy lo pudieron volver a hacer y cómo no pasar por la playa”.

En estos días de cuarentena, Matías intentó que sus hijos vuelvan a los orígenes, aquellos juegos hogareños que conocen quienes cuentan al menos tres décadas. El barro estuvo permitido, también los raspones y todo lo casero, en su caso haciendo de profesor también.

Ahora sólo quiere que los chicos aprovechen las salidas, ese espacio de una hora que les permitirá ir volviendo de a poco a una nueva normalidad.

Mientras Matías habla con ADNSUR, otras familias llegan al lugar, entre ellas Adriana Reynoso y su hija Morena, de tan solo 12 años. “Estoy contenta, principalmente por ella”, dice Adriana. “Ella es sola en casa y al no tener contacto con otros chicos se ponía medio aburrido el tema. Recién nos enteramos del decreto municipal y dijimos bueno ‘vamos a la playa y volvemos'. Así que bien, más estando como estamos acá en Rada Tilly y en Chubut, pero ahora la gente tiene que cumplir”, indicó.

Las salidas diarias están habilita por número de DNI de lunes a domingo, y de 6 a 19 horas. Los mayores de 14 años pueden salir en forma individual, a pie y según el número de DNI, salvo los domingos que serán libres. Los números pares podrán salir lunes, miércoles, viernes y domingos y los impares podrán hacerlo los días martes, jueves, sábados y domingos.

Mientras tanto, los niños deberán estar acompañados por un mayor, según la terminación de DNI del adulto. Y pueden salir hasta 3 niños por adulto.

Según se informó, el uso de tapabocas en adultos es obligatorio y se deben mantener 2 metros de distancia lateral y 10 metros de distancia anteroposterior con otras personas.

La salida y llegada al hogar debe hacerse a pie (sin uso de vehículos), y los espacios públicos, como bulevares, bicisendas y plazas no podrán utilizarse. Tampoco está permitido sentarse, parar o conversar.