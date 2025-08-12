La miniprimavera que sorprendió a Neuquén a comienzos de la semana llega a su fin. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el próximo martes 12 de agosto se espera un marcado descenso de temperaturas en la región, con nubosidad persistente y baja probabilidad de heladas.

En Neuquén capital, el cielo permanecerá cubierto durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 17��C con viento del sudoeste que podría llegar a los 54 km/h. Hacia la noche, la mínima caerá a 1°C y el viento rotará al sudeste, disminuyendo su intensidad a 43 km/h.

En Zapala, el clima también estará dominado por el cielo cubierto. La máxima será de 12°C y la mínima de 3°C. El viento, desde el oeste, se presentará con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, generando una jornada fresca y ventosa.

La cordillera sentirá más el impacto del cambio de tiempo. En San Martín de los Andes, la máxima no superará los 4°C, con cielo mayormente cubierto y viento del oeste de hasta 35 km/h. Por la noche, se prevén precipitaciones inestables y temperaturas que descenderán hasta los -5°C, con ráfagas leves del sudeste.

En Villa La Angostura, el cielo estará cubierto con lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los -4°C, mientras que el viento del oeste alcanzará los 19 km/h.

En el norte neuquino, Chos Malal presentará cielo nublado, con máxima de 12°C y mínima nocturna de 6°C. El viento del noroeste podría soplar con ráfagas de hasta 47 km/h.

La AIC recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas cordilleranas donde el frío, el viento y las precipitaciones pueden afectar la circulación y las actividades al aire libre.