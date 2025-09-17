Luzvenia Lucía Morales, vecina de Comodoro Rivadavia de 75 años, se convirtió en protagonista de una noticia que movilizó a la comunidad local. La mujer, que vivía sola en su departamento, habría pasado varios días sin recibir atención tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Nadie pudo saber si estaba consciente o si tuvo la oportunidad de pedir ayuda.

Fueron sus vecinos quienes, al notar que no había movimientos en su departamento, alertaron a la policía el pasado lunes. Al ingresar al lugar, la encontraron tirada en el suelo con signos leves de vida, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Allí se confirmó que había sufrido un ACV, y su estado era grave, con pronóstico reservado. Finalmente, este martes por la mañana se confirmó su fallecimiento.

Durante su internación, la mujer no recibió visitas de ningún familiar, dejando al descubierto la realidad de muchas personas mayores que viven en soledad en la ciudad.

SIN FAMILIARES CERCANOS

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Riva, destacó en contacto con ADNSUR que, tras no encontrar a familiares cercanos hasta el momento, en este tipo de “situaciones complejas y por sobre todas las cosas, debemos ser cautelosos y estamos tratando de dar con el paradero de algún familiar. Mientras tanto, vamos a articular con la provincia y la municipalidad”.

Sobre la cobertura del sepelio, sostuvo que el objetivo es “ser facilitadores para que todo se desenvuelva de la mejor manera, pero es parte de la tarea diaria, para que todo se pueda dar de la manera correspondiente”.

La historia de Luzvenia Morales genera preocupación sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores y la importancia de mantener redes de apoyo y contacto constante.

EL RESCATE

El pasado lunes 15 de septiembre, al mediodía, personal de Bomberos y Policía acudió al barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, conocido popularmente como “Las 1008”, tras recibir una denuncia de vecinos preocupados por la prolongada ausencia y la falta de respuesta de una persona en su domicilio. La víctima fue identificada como Luzvenia Lucía Morales.

Según pudo conocer ADNSUR, al arribar al lugar, los efectivos encontraron la vivienda cerrada y sin señales de respuesta, por lo que tuvieron que abrir una ventana para ingresar y verificar el estado de la mujer que allí residía.

En el interior, hallaron a una mujer de aproximadamente 75 años tendida en el suelo, a la entrada de una habitación. Inicialmente, los primeros comentarios indicaban que la mujer no presentaba signos vitales; aunque luego, tras una rápida evaluación, los equipos de emergencia constataron que aún mantenía signos vitales, pero en estado de descompensación. Fue entonces trasladada de urgencia al hospital regional, donde estuvo internada en terapia intensiva durante casi dos días.

SIN REGISTRO DE FAMILIARES NI DE ASISTENCIA

Viviana Traversa, titular de la Dirección General de Adultos Mayores, había explicado este pasado martes que la mujer se encontraba internada en terapia intensiva del hospital regional. “Estuvimos en contacto justamente con la trabajadora social de la sala de internación. Nos dijo que está con un pronóstico reservado, ha tenido un accidente cerebrovascular (ACV) y que, bueno, están tratando de contactar familiares”.

La funcionaria agregó que, hasta el momento, no existían registros previos de intervenciones con esta vecina. “Indudablemente, nunca ha solicitado ayuda a la Municipalidad. La Secretaría de Desarrollo Humano tiene un registro de todos los casos y no aparece ningún antecedente vinculado a esta señora”, sostuvo Traversa, lo que evidencia la situación de aislamiento en la que vivía esta mujer.

En este marco, desde la Dirección General de Adultos Mayores aclararon que el servicio social del hospital lleva adelante las gestiones para localizar familiares. “Nos dijo la trabajadora social que están tratando de contactar a alguien cercano. En paralelo, nosotros hicimos averiguaciones a través de redes, pero no hemos logrado ubicar a nadie”, agregó la titular del área.

Asimismo, la mujer contaba con cobertura de PAMI, aunque desde la obra social tampoco tienen registro de parientes que puedan hacerse cargo de la situación. Este dato dificulta aún más la posibilidad de encontrar un familiar que pueda acompañar y hacerse responsable del caso.