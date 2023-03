La abogada comodorense que logró reinventar su profesión gracias a una tendencia mundial

Sylvia García Viltes es abogada de familia, especialista a nivel internacional y abogada del niño, con registro en Comodoro Rivadavia y Chubut. Actualmente se dedica full time a su profesión y cuenta con una oficina privada en Siwork Coworking, el primer espacio de trabajo compartido de la ciudad.

“Tuve una experiencia negativa con la contratación de una oficina que, cuando tuve que ocuparla, no contaba con las condiciones mínimas ni las herramientas que yo necesitaba para trabajar y rescindí sin poder ingresar”, explicó. “Llegué a Siwork a través de una publicación en Facebook, yo ya había contratado un espacio de coworking y sabía cómo funcionan y qué servicios abarcan”.

Entre los puntos que más destaca de Siwork se encuentra la seguridad, la multiplicidad de espacios y la predisposición del staff. “Logré tener lo que necesitaba: una recepción completa, atenta y educada, una buena ubicación, seguridad y libertad para venir cualquier día, incluso cuando debo atender emergencias como ocurre en algunos casos”, remarcó. Además, agregó que “las chicas de recepción tienen excelente predisposición para asistirte cuando surge algún imprevisto. Ellas te asesoran y te ayudan para que puedas avanzar en tu trabajo y no te quedes trabado”.

“Realmente me permitió darle un giro a mi profesión y reinventarme”

Sylvia cuenta que asiste cada día a primera hora, con su propia llave y clave de seguridad. “En lo personal, logré reinventarme en mi profesión y creo que hay muchas profesiones que también podrían tener un giro al trabajar desde un espacio de coworking”, apuntó.

Asimismo, destacó la ubicación estratégica del espacio que, sumado al servicio de recepción que presta, volvió mucho más dinámico y cómodo el desarrollo de su actividad diaria. “Todos mis clientes están muy contentos porque ahora estoy en un punto intermedio, no tienen problemas de estacionamiento y están muy conformes. Hay varios colegas abogados y a veces si no estamos, pueden recibir una carta documento, una notificación o resolución del Tribunal que revisamos luego. Sin este servicio, ciertos trámites no tendrían la celeridad que se requiere”.

Compartir mesas de trabajo

Muchas veces la principal duda sobre los espacios de coworking está vinculada al cómo compartir mesas de trabajo con personas que no conocemos y Sylvia nos desmitifica muchas cuestiones de estas características.

“Quienes se animan a contratar alguna membresía se dan cuenta que no hay impedimentos a la privacidad compartiendo un espacio. Además, Siwork está preparado con otras salas, totalmente herméticas. Si por secreto profesional u otros motivos necesitamos un espacio más discreto, los tenemos disponibles”, aseguró.

Sentido de comunidad

Por otra parte Sylvia explicó cuál es el producto diferencial que ofrece hoy Siwork: la recreación y el sentido de comunidad. “Todos los lugares y espacios que tiene generan una actividad diferente. Desde una exposición de arte, una charla, una exhibición fotográfica, un curso, todas propuestas a las que los siworkers podemos asistir”, indicó.

Entre los puntos más importantes, remarca el valor de la “comunidad”, explicando que “son encuentros que generan una sinergia a la hora de trabajar, como así también momentos de distensión que son necesarios cuando uno a veces está muy compenetrado con el trabajo”.

Finalmente, recomendó Siwork a todas las profesiones, empresas o actividades laborales privadas. “Es un espacio amplio que nos permite colaborar y compartir con empresas de todo el país. El lugar es indicado y adaptable sea cual sea la necesidad de quienes lo utilizamos”.