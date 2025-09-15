La 5ª Exposición del Automóvil en Dolavon fue un éxito total con miles de visitantes
La localidad volvió este domingo a encender su pasión fierrera. El evento se posicionó como una cita imperdible dentro del calendario cultural y turístico del valle.
Este domingo, la 5ª Exposición del Automóvil de Dolavon fue un éxito y reunió a más de 5.000 visitantes, consolidándose como uno de los encuentros más esperados por los amantes de los motores de toda la provincia.
Organizada por el equipo de trabajo del municipio valletano junto a Lópezam Team, el evento según los responsables superó todas las expectativas y se posicionó como una cita imperdible dentro del calendario cultural y turístico del valle.
Autos, historia y pasión
Desde las 11:00 visitantes de distintos puntos de la comarca recorrieron y disfrutaron de la imponente muestra sobre la Av. 25 de Mayo.
Más de 300 autos clásicos, camionetas, motos y hot rods fueron los grandes protagonistas, ofreciendo al público un recorrido único por la historia y la cultura automovilística.
Música, sabores y talentos locales
La propuesta con entrada libre y gratuita se completó con una variada agenda artística: Cristian Blanco, Serie 2 y Revival —con su aplaudido tributo a Creedence— encendieron el escenario principal, preparando el terreno para el gran cierre a cargo de La Espina Rock, que hizo vibrar al público con un show inolvidable.
También hubo una amplia oferta gastronómica y una gran feria de emprendedores locales que sumaron color y sabor a la fiesta, permitiendo que los visitantes disfruten además de la producción y el talento regional.
Reconocimientos y comunidad
Durante la jornada también se entregaron distinciones a los vehículos más destacados, en reconocimiento al esfuerzo y la pasión de sus dueños.
El clima familiar, la música en vivo y la fuerza del automovilismo hicieron de esta quinta edición un éxito absoluto, consolidando a la Exposición del Automóvil de Dolavon como una tradición que ya forma parte del corazón del valle.