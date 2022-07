Yhosva Montoya, el joven de Gaiman, sorprendió a todos en "La Voz Argentina" con su interpetación de "Avanzar", y ahora se prepara para competir en los duelos y pasar a una nueva instancia en el programa de Telefé que descubre a los mejores talentos del país.

Desde que el cantante, de 23 años, deslumbró a la Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y los hermanos Mau y Ricky con una interpretación conmovedora de la canción de Nahuel Penissi, el fenómeno de Yhosva no para de crecer en el pueblo natal y continúa expandiéndose.

Así fue tomando forma la "Yhosvamanía", que tiene epicentro en Gaiman, pero irradia su buena vibra en Trelew, Dolavon, Rawson, Playa Unión, Las Plumas e incluso ahora trascendió las fronteras hasta llegar a Chile.

PROMESA CUMPLIDA

Hace poco menos de un mes Yhosva regresó a Gaiman, la gente llenó de afecto y cantó en vivo en la plaza principal para todo el mundo. El intendente Darío James estuvo presente en aquel concierto que fue una verdadera gesta.

Después de ese rencuentro, a viva guitarra y voz, el fanatismo por Yhosva fue creciendo cada vez más. Primero crearon un club de fans que fue sumando adeptos. Ahora lanzaron la "Yhosvaneta", un Fiat 600 ploteado con imágenes del talento de La Voz, que recorre las calles de la Gaiman y llegará tan lejos como lo lleve su carrera musical.

La idea orginal fue de Nancy Cárdenas, presidenta del "Club de fans de Yhosva", quien le había prometido a su sobrino el cantante que iba a plotear el "Fitito" para si pasaba a la instancia de los duelos, que será pronto aunque todavía no se sabe la fecha.

Hace poco bautizaron al Fiat 600 la "Yhosvaneta" trazando una analogía con la "Scaloneta" y aprovechando el clima de previa del Mundial de Qatar que se empieza a respirar de a poco mientras que Yhosva juega su partido en los escenarios.

“Yo le dije a Yhosva que si quedaba en las audiciones ploteaba el fitito y me puse en campaña. Está un poco sencillo porque lo quería tener para las batallas, y como no sabemos qué día canta, tenía miedo de no llegar. Yo se lo había prometido a Yhosva. No le pude hacer mucho por como están las cosas ahora en lo económico”, contó Nancy Cádenas a ADNSUR.

"LA YHOSVAMANÍA"

El club de fans de Yhosva, que empezó con un pequeño grupo de mujeres, ya tiene 55 miembros de las localidades del Valle y también se sumó una chica que vive en Chile.

Pero no es como esos clubes de fans que solo alimentan el ego de las estrellas de la música popular. Está integrado por hombres y mujeres que quieren aportar su pequeño granito de arena. La idea es que se siga sumando gente para alentar a Yhosva en esta instancia definitoria.

Estos fans han creado una forma casera y orginal de mechandising de la "Yhosvamanía", que incluye parches, stickers, posa vasos, remeras y llaveros para llevarlo a Yhosva a todos lados. +

Lo que recaudan de las ventas de estos accesorios, va directamente a Yhosva para ayudarlo a solventar los gastos de su estadía en Buenos Aires.

Para el "Día del Amigo" hicieron un sorteo con importantes premios que aportaron los vecinos y comerciantes del pueblo.

No bien le confirmen la fecha en que Yhosva participará en el duelo de La Voz, los pueblos de Gaiman y Dolavon se reunirán para alentarlo. La idea es ver todos juntos el programa en una pantalla gigante y hacer una gran caravana que partirá de Dolavon.

"Allí estaremos con la venta de remeras, calcos y llaveros; despues sea cual sea el resultado sale una caravana para Gaiman porque esta batalla la vamos a featejar como si fuera una final", comentó Nancy Cárdenas, la presidenta de club de fans.

A su vez, el próximo 7 de agosto, los fans realizarán un Matebingo en el Gimnasio Municipal de Gaiman para recaudar fondos. Pronto saldrán a la venta los cartones de seis tiras para aquellas personas que quieran colaborar.

Por último, Nancy Cárdenas aprovechó para pedirle que se sumen a todas las personas que quieran conocer la música de Yhosva, y estén interesados en colaborar para seguir realizando actividades.