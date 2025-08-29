En un nuevo gesto de solidaridad con la comunidad de Comodoro, la “Panadería del Pueblo” anunció una promoción especial que se podrá aprovechar todos los días en sus dos locales de la ciudad.

La iniciativa busca ofrecer productos de panadería a precios accesibles, con el objetivo de ayudar a los vecinos en medio de la situación económica actual.

Según explicaron desde el comercio, esta iniciativa no sólo responde a un interés comercial, sino también a un compromiso social con los habitantes de la ciudad. " Gracias a toda la gente linda por el acompañamiento continuo a través del tiempo ", señaló el titular de ambos locales, Víctor Cúneo, en un posteo en su cuenta de Facebook, subrayando la importancia de mantener el vínculo con la comunidad.

La acción se da en un contexto de dificultades económicas para muchas familias locales, donde el aumento de precios y la inflación afectan la adquisición de alimentos básicos. Este tipo de promociones permite que más vecinos puedan acceder a productos esenciales sin comprometer su economía diaria.

La promoción incluye un paquete compuesto por un kilo de pan, una docena de facturas y una docena de bizcochos o raspaditas, todo por un precio de $10.000. Los locales donde se puede acceder a esta oferta son los ubicados en Gaceta de Buenos Aires esquina Kennedy y en la intersección de Huergo y Los Duraznos. La atención será continua, desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, facilitando el acceso a los productos a distintos horarios del día.

La Panadería del Pueblo, con muchos años de trayectoria en Comodoro, ha demostrado en varias oportunidades su cercanía con la comunidad a través de gestos solidarios y ofertas que buscan el bienestar de los habitantes a la hora de cuidar el bolsillo. Este nuevo plan no es sólo un descuento, sino una forma de garantizar que los productos de panadería lleguen a todos de manera equitativa y accesible.

Además, la promoción tiene un impacto positivo en el comercio local, ya que genera circulación de vecinos en los barrios y refuerza la presencia de la panadería como un punto de referencia para la comunidad. La combinación de pan, facturas y bizcochos responde a la demanda básica de alimentos que suelen consumirse diariamente, garantizando que el paquete promocional cumpla con un papel práctico y útil para las familias.