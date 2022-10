L-Gante y Wanda Nara, más enamorados que nunca, fueron a comer un “lomito” en la costa

Como un motivo de celebración, L-Gante y Wanda Nara salieron a festejar el exitoso tema “El último romántico”, que está tendencia número 1 en las plataformas digitales tras el lanzamiento que se dio el pasado jueves.

Aunque no fue con lujos ni detalles. El artista y la empresaria comieron un “lomito” en un carrito de la costanera y llamó la atención de sus fans, quienes destacaron la humildad de ambos protagonistas.

Previamente a esta fotografía que se viralizó en las redes sociales, tanto el músico como la influencer se sometieron a una entrevista exclusiva con la revista Caras donde dieron por cerrado los rumores de romance.

Algo más que "amigos": Aseguran que L-Gante presentó a Wanda Nara como su novia

Wanda, ¿estás enamorada?. “Estoy enamorada” respondió, mientras que L-Gante fue conciso y dijo que también está enamorado.

“Trato de que no me afecten, me importa nada más lo que piensa la gente que realmente me conoce y la gente que tiene buen corazón y no me quiere lastimar. Nadie te puede hablar mal de mí porque no soy lo que dicen”, comentó Wanda sobre las críticas que recibe por cada escándalo mediático.

Con esa confirmación de que ambos están enamorados, dejaron en claro que los sentimientos entre ellos son genuinos. Antes de que Wanda responda, L-Gante le repitió la pregunta, evidenciando que quería saber lo mismo. Aunque cabe destacar que antes de contestar, la empresaria pidió que sea el cantante quien responda primero, él se rió y seguido a eso, ella se animó a confesar que está enamorada.