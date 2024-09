Kapanga vuelve con su fiesta a Comodoro: todos los detalles para no perderse un show único

Después de muchos años, el sueño festivalero de muchos comodorenses se va a hacer realidad en octubre próximo: Kapanga vuelve a hacer vibrar a la ciudad con su música.

La banda encabezada por “el mono” será uno de los platos principales de un evento que en su primera edición promete quedarse en el recuerdo de la ciudad por muchos años.

Se trata del BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro, el evento que en su primera edición llegará al Predio Ferial el 19 y 20 de octubre próximo y que, apenas anunciado, ya comenzó a generar ansiedad en los fanáticos de la gastronomía y la cultura.

BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro: ¡en octubre llega el evento más espectacular del año!

Kapanga estuvo en Comodoro Rivadavia encabezando grandes eventos festivaleros en varias oportunidades, pero ya desde hace varios años no llega a la ciudad.

En 2018, su presencia fue estelar en el marco de los festejos del aniversario de Comodoro Rivadavia, cuando cerró uno de los días más esperados por miles de personas que deliraron con su música.

Desde entonces, y con el recuerdo de esa gran actuación más la actualidad de la banda en los principales encuentros multitudinarios de todo el país, Kapanga es una de las principales atracciones de la música local, con clásicos de siempre y sus nuevas creaciones.

El grupo también tuvo recordadas presentaciones tres años antes, en 2015 y más allá en el tiempo, en 2010, por lo que muchas generaciones de seguidores, más los amantes de todo tipo de buena música están esperando su nueva presentación en la ciudad.

Así, Kapanga se transformará en un imán para fanáticos de todo Chubut y buena parte de Santa Cruz, que llegarán a ver su show, previsto para la medianoche del 19 de octubre, en la primera jornada del BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro

El BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro es un festival para toda la familia que tendrá en la música de primer nivel otro de sus platos fuertes, con la presencia de Kapanga y Nahuel Pennisi, además de decenas de bandas locales que acompañarán con su arte las dos jornadas.

En total, serán más de cien artistas en escena a lo largo de los dos días, con Kapanga como banda central del 19 de octubre y Pennisi el 20, antes del gran cierre de la jornada.

BurGOD! Fest y Oktoberfest 2024, no te lo vas a querer perder.

Mirá el Line Up completo de hamburgueserías de la fiesta:

* Symbio Burger.

* Pepper Pini.

* Burger 71.

* Bati Food.

* Fatfood BG.

* Lucky Burger.

* Club De La Hamburguesa (CO).

* Sr Smash.

* Gordo's Grill.

* Tio Mono.

* ⁠Mister Burger (SR).

* 420's Burger (CO).

* Astor Food.

* ⁠Di Mundi.

* ⁠El Taller Firebull (RT).

* La Esquina Del Cheff.

* Roro Paps (CO).

* Big Mike's. 🎞️

* Smash Street Burger (CO).

* El Incognito Hamburguesería.

* Carnage Burger (C/ Opción Foodtruck)

Y estas serán algunas de las cervecerías que estarán presente:

Kowka (Stand + Food Truck)

Otron

Estepa

Rebel Hops

Keloide

Birra Contra La Máquina

Glaciares

Ciervo Negro

Locomotora

Marfil

Kaizen

Cerro Blanco

Stok

Viteau

Este evento es organizado por ADNSUR | ÑAM y la Asociación Civil Rincón Cultural y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y grandes patrocinadores que colaborarán para lograr un evento único.

