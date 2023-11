Kantelmeier: “Es muy poco factible que haya una maniobra de fraude electoral”

Fraude electoral: 5 situaciones que se usan para denunciarlo y que no son suficientes para probarlo Que las boletas partidarias estén rotas, no sean oficiales o que falten no son prueba suficiente de fraude. Tampoco lo es que un candidato logre 100% o 0% de votos en una mesa. El conteo que finalmente definirá quién será el próximo presidente de la Nación es el del escrutinio definitivo, que lo realiza la Justicia electoral, y no el escrutinio provisorio, que se informa el día de los comicios.