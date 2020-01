ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Justin Bieber confirmó a través de su cuenta de Instagram, que padece de una extraña enfermedad: Lyme.

El astro pop escribió en Instagram que "han sido un par de años difíciles, pero (estoy) recibiendo el tratamiento correcto que ayudará a tratar esta enfermedad que hasta ahora es incurable y estaré de regreso mejor que nunca''.

Esta enfermedad es también conocida como borreliosis de Lyme es endémica en los Estados Unidos y en Europa. Entre otros famosos, a las famosas cantantes Thalia y Avril Lavigne también les diagnosticaron esta infección bacteriana que se contrae a través de la picadura de una garrapata.

La enfermedad es transmitida por la garrapata de los ciervos o garrapata de patas negras (Ixodes scapularis), puede causar síntomas similares a los de la gripe, problemas neurológicos, dolor de articulaciones y otros síntomas.

"Aunque mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber se ve como una mierda, o que está tomando metanfetamina, y otras cosas. No pudieron darse cuenta que he sido recientemente diagnosticado con la enfermedad de Lyme, y no sólo eso sino que tenía un caso serio de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mis funciones cerebrales, energía y salud en general'', manifestó Bieber.

El cantante galardonado con el Grammy dijo que hablará sobre la enfermedad en su próxima serie documental de YouTube, "Justin Bieber: Seasons'', que se estrenará el 27 de enero. La serie de 10-episodios sigue a Bieber en la creación de su nuevo álbum y también muestra aspectos de su vida privada.