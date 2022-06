Junio llega con dos feriados nacionales y un fin de semana XXL

El mes de junio de 2022 trae buenas noticias para quienes quieren hacerse una escapada. Habrá un fin de semana extra largo, que durará cuatro días: desde el viernes hasta el lunes inclusive.

Aunque se había rumoreado que el 16 de junio podía ser feriado este año por única vez, finalmente desde el Ministerio del Interior indicaron que no habrá cambios extraordinarios. "No está previsto decretar algún cambio en el cronograma fijado, este calendario ya está establecido y aprobado y no hay cambios”, informaron.

La frustrada iniciativa de los legisladores del Frente de Todos Carolina Moisés, Leila Chaher y Julio Ferreyra no tuvo aceptación. Ellos proponían rendir homenaje al general Manuel Eduardo Arias, fijando un feriado el 16, recordando su contribución en la guerra de independencia argentina.

El 17 de junio se conmemora el paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Esta celebración de suma a la del 20 de junio, cuando se recuerda el fallecimiento del del Gral. Manuel Belgrano. Este año el 17 cae un viernes y el 20 un lunes, por lo que se completa el fin de semana extra largo.

Así queda el cronograma de feriados para lo que resta del 2022:

📌 Viernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernes

📌 Lunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

📌 Sábado 9 de julio: Día de la Independencia

📌 Miércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agosto

📌 Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos

📌 Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubre

📌 Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

📌 Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

📌 Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos

📌 Domingo 25 de diciembre: Navidad