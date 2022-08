Julieta Díaz anunció a través de Instagram que le hackearon la cuenta de Twitter. “Cuando vuelva a ser mía, les aviso. Gracias”, escribió la actriz en un posteo que replicó también en sus historias.

"Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias", comentó a través de una serie de videos.

Aunque más allá que sus seguidores se solidarizaron con ella, la red social del pajarito con el nombre de la actriz se convirtió en tendencia a raíz de un mensaje falso.

"Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenia hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quien me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa", reza el polémico tweet.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Mientras que algunos que no se enteraron que la actriz fue hackeada señalaron que había sido "mala onda" con su vecina y otros se tomaron con gracia esta publicación que se hizo viral.

Más allá del mal momento virtual, Díaz transita un gran presente laboral. Protagoniza Las irresponsables junto a Gloria Carrá y Paola Krum en el Teatro Astros y junto a su padre, Ricardo, presentará a partir del miércoles 10 el musical poético El Oficio de dar: para no quedarnos con las manos vacías. .