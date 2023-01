El próximo 18 de enero se cumplirán tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que fue asesinado a golpes en el año 2020 por ocho rugbiers afuera de un boliche bailable en la localidad de Villa Gesell.

Este martes, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo la segunda jornada del juicio, donde esta previsto que declaren una decena de amigos que veraneaban junto a la víctima en Villa Gesell al momento del crimen. Cinco de ellos fueron atacados por los acusados y sufrieron lesiones leves cuando intentaron defender a Báez Sosa mientras era golpeado salvajemente.

Pero también esta previsto que declare Julieta Rossi, la novia de Fernando, sin embargo habría trascendido por fuentes de la investigación que la joven no estaría en condiciones “anímicas” de sentarse frente al Tribunal Oral Criminal N°1. Por lo que su padre podría ocupar su lugar, según publica Infobae.

Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, Julieta estaba dentro del boliche Le Brique cuando Fernando y sus amigos fueron expulsados del local por un presunto “empujón” con el grupo de rugbiers acusados y que luego fueron atacados en la vereda de enfrente.

“Cuando salí (de Le Brique) estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso, yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo (amigo de Báez Sosa), le pregunté quien era (la persona que estaba en el piso). Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba (su novio), pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme”, sostuvo Rossi en su declaración testimonial en la instrucción de la causa.

En caso de que, efectivamente, Julieta no se presente a declarar este martes, de acuerdo a lo estipulado en el cronograma, el primero en sentarse ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, será su papá: Alejandro Rossi.

Luego lo harán los diez amigos de la víctima que veraneaban junto a él en Villa Gesell, muchos de los cuales también fueron agredidos por los acusados al momento del ataque frente al local bailable.

Por su parte, fuentes cercanas a la defensa señalaron que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi volverán a estar presentes, al igual que en la apertura del debate oral. Para eso, permanecerán alojados en un pabellón exclusivo de la Unidad N°6 de Dolores, donde no hay otros detenidos.