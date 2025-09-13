Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

Miguel Anchordoqui tenía 23 años cuando fue secuestrado en 1976 y llevado al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura en Chubut.

Casi 50 años después, declaró en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en ‘las casitas’ del RI8: “La memoria, la verdad y la justicia son inclaudicables”, aseguró.

Anchordoqui relató que su captura ocurrió el 31 de mayo de 1976, cuando un grupo de hombres de civil armados irrumpió en su casa. “Me sacaron con una capucha, me tiraron al piso de un auto y reconocí al chofer como miembro de la Policía Federal”, recordó, en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio Del Mar.

Tras una primera noche en dependencias de Prefectura, fue trasladado en un camión militar hasta el RI8, donde se topó con la maquinaria del terror. “Estuve colgado de un gancho, con la venda apenas corrida llegué a ver un fogón y escuchar aviones y las marchas militares. Ahí comprendí dónde estaba”, dijo.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

El horror compartido y la figura de “Pocho” Silveira

En el regimiento, la tortura era sistemática. “No quiero entrar en detalles, pero fue terrible para todos los que estuvimos allí, desde la picana hasta la última humillación”, expresó. Entre los detenidos, mencionó a Guillermo “Pocho” Silveira, vecino y compañero de militancia, que permanece desaparecido.

“Yo no lo escuché directamente, pero otros compañeros sí. Lo que sabemos es que desapareció del regimiento y nunca más volvió a aparecer. Era un compañero muy valioso”, recordó. Según los expedientes judiciales, testigos señalan que Silveira habría sido asesinado bajo la excusa de un intento de fuga.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

Guillermo, un joven comodorense reconocido por su alta calificación en la escuela secundaria, es uno de los 30.000 desaparecidos del país y hasta en este juicio buscará probarse la participación de los imputados en su muerte y desaparición forzada.

La cárcel de Rawson: golpes y resistencia

Tras casi dos meses en el RI8, Anchordoqui fue trasladado a la Unidad 6 de Rawson junto a otros militantes. Allí pasaría más de un año, hasta recuperar la libertad en septiembre de 1977. “También en la cárcel hubo torturas, atropellos, golpes y hostigamiento psicológico. Esa experiencia dio origen a otra causa judicial iniciada por Carlos Kunkel”, señaló.

Tenía apenas 23 años cuando fue detenido. Cumplió los 24 en prisión. Integrante de una familia peronista, militaba en la juventud partidaria, al igual que tantos otros jóvenes de la época, entre los que recordó a Luis Porciel y Osvaldo Stoyanoff, Juan Carlos Cossio y dirigentes como Hipólito Solari Yrigoyen, con el que coincidieron en la U6 de Rawson, entre otros.

Comodoro: “No habilitarán nuevos supermercados chinos” y advierten por 600 despidos en comercios chicos

El valor de declarar y la búsqueda irrenunciable de justicia

Su testimonio en el juicio duró más de tres horas. Revivir cada detalle, asegura, fue doloroso pero necesario. “Pasaron casi 50 años, pero nosotros nunca dejamos de insistir en que la memoria, la verdad y la justicia son inclaudicables”, dijo con firmeza.

En ese sentido, valoró la reapertura de los procesos tras la declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. “Aunque los represores sean ancianos y los juicios avancen lentamente, seguimos persiguiendo justicia y es lo que no vamos a dejar de mirar”.

Para Anchordoqui, cada testimonio y cada condena son parte de una reparación colectiva. “Muchos compañeros murieron sin ver que se hizo justicia. Nosotros declaramos también por ellos. Así sea el último represor que quede vivo, debe recibir el castigo democrático que corresponde, que es la cárcel de por vida”, concluyó.

Rescatistas de Comodoro necesitan fondos para salvar a una perra con Erliquia