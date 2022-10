Juicio de Thelma Fardin: Juan Darthés declaró por primera vez pero se negó a responder preguntas

El actor Juan Darthés negó este jueves haber abusado sexualmente de la actriz Thelma Fardin en Nicaragua durante una gira realizada en 2009, cuando él tenía 45 años y ella 16. Dio su versión de los hechos, aunque evitó contestar preguntas de la fiscalía y de la querella al declarar por primera vez en el juicio que se le sigue en Brasil.

Euro Bento Maciel, abogado defensor de Darthés, sostuvo desde San Pablo (Brasil), que el actor "dio la declaración presencial en el juzgado ubicado en el barrio de Bela Vista".

Según el abogado de la actriz, Martín Arias Duval: “Darthés no respondió las preguntas de la Fiscalía ni de los abogados brasileños de Thelma”.

Thelma Fardin habló a días de la declaración de Darthés: "Estoy muy vulnerable"

Si bien Duval aclaró que no podía reproducir las declaraciones del actor porque hay una orden judicial secreta que se lo impide, el abogado dijo que Darthés negó los hechos por los que se lo acusa: “No reconoció nada y en mi impresión, no le creí nada”, sentenció.

Por su parte Thelma, visiblemente conmovida, recibió el abrazo y la contención de sus compañeras del Colectivo Actrices Argentinas. Con la voz entrecortada y conteniendo el llanto destacó: “Es muy importante que ahora hable la Justicia, que se escuche a los abogados”