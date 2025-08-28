Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán este jueves 28 de agosto una jornada con condiciones templadas y agradables para la época. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura alcanzará una máxima de 14°C y una mínima de 7°C.

A las 6 de la mañana, el registro marcaba 7,5°C, con una sensación térmica de 6,7°C y una humedad relativa del 84%. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no hay previsiones de lluvias ni chaparrones, lo que permitir�� disfrutar de un día estable.

Un dato poco frecuente para la zona: no se esperan vientos significativos durante toda la jornada, lo que dará una tregua a los vecinos acostumbrados a las ráfagas características de la región.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Para mañana viernes, último día hábil de la semana, el panorama será distinto. Se prevé un descenso de la temperatura, con una máxima de apenas 8°C y una mínima de 3°C. El cielo continuará mayormente cubierto, pero lo más relevante será el regreso del viento, que se hará sentir especialmente en la madrugada y la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.