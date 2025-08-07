Jueves sin viento y una máxima de 11°C en Comodoro
Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 7 de agosto.
Este jueves 7 de agosto comenzó con una mañana fresca en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: a las 6, la temperatura era de 7,1°C, con una sensación térmica de 5°C y una humedad del 53%. A pesar del frío, el cielo se mantiene despejado y sin viento. Para la tarde se espera una máxima de 11°C.
El viernes 8 continuará con condiciones similares. Se prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones ni viento.
Durante el fin de semana, el tiempo acompañará. Tanto el sábado como el domingo se mantendrán las jornadas frescas, pero agradables: las temperaturas máximas serán de 13°C y 14°C respectivamente. El cielo estará parcialmente nublado y se mantendrá la calma sin viento, por lo que serán días ideales para actividades al aire libre, aunque siempre con un abrigo a mano.
¿QUÉ DICE EL SMN SOBRE EL CLIMA PARA AGOSTO?
1. Tendencia estacional: agosto-noviembre
El informe climático trimestral (agosto-octubre), emitido por el SMN el 31 de julio, anticipa que gran parte del país tendrá temperaturas por encima de lo normal, especialmente en Cuyo, Centro, AMBA, La Pampa, Patagonia y partes de NOA. Solo el noreste argentino (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y este de Salta/Santiago del Estero) se espera que se mantenga en niveles normales
2. Precipitaciones: contrastes según región
- Lluvias más probables de lo normal: Litoral (especialmente sur de Misiones, Corrientes y Entre Ríos), este del NOA, Santa Fe, Córdoba y este de San Luis
- Déficit o lluvias normales: Centro y oeste de Cuyo, noroeste de la Patagonia
3. Pronóstico específico del AMBA
La Nación detalló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría enfrentar un invierno más templado:
- Mayor probabilidad (45%) de temperaturas por encima de lo normal (media cerca de 15 °C).
- Lluvias por encima de lo habitual: también con un 45% de probabilidad, lo que podría implicar mayor acumulación en el trimestre
Resumen de las previsiones del SMN para agosto 2025
|Región
|Temperaturas
|Precipitaciones
|Cuyo, Centro, Patagonia, AMBA, La Pampa, parte del NOA
|Más cálidas de lo normal
|Variables: más lluvias en Litoral y Córdoba; menos en Cuyo y Patagonia
|Noreste (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, este de Salta/SDE)
|Normales
|Normales
Aunque el clima tiende hacia temperaturas más suaves en muchas regiones, el SMN advierte que episodios aislados de frío, heladas o lluvias intensas pueden producirse, por lo que recomienda seguir los pronósticos diarios, semanales y los alertas del sistema de alerta temprana