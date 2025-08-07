Este jueves 7 de agosto comenzó con una mañana fresca en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: a las 6, la temperatura era de 7,1°C, con una sensación térmica de 5°C y una humedad del 53%. A pesar del frío, el cielo se mantiene despejado y sin viento. Para la tarde se espera una máxima de 11°C.

El viernes 8 continuará con condiciones similares. Se prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones ni viento.

Durante el fin de semana, el tiempo acompañará. Tanto el sábado como el domingo se mantendrán las jornadas frescas, pero agradables: las temperaturas máximas serán de 13°C y 14°C respectivamente. El cielo estará parcialmente nublado y se mantendrá la calma sin viento, por lo que serán días ideales para actividades al aire libre, aunque siempre con un abrigo a mano.

¿QUÉ DICE EL SMN SOBRE EL CLIMA PARA AGOSTO?

1. Tendencia estacional: agosto-noviembre

El informe climático trimestral (agosto-octubre), emitido por el SMN el 31 de julio, anticipa que gran parte del país tendrá temperaturas por encima de lo normal, especialmente en Cuyo, Centro, AMBA, La Pampa, Patagonia y partes de NOA. Solo el noreste argentino (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y este de Salta/Santiago del Estero) se espera que se mantenga en niveles normales

2. Precipitaciones: contrastes según región

Lluvias más probables de lo normal: Litoral (especialmente sur de Misiones, Corrientes y Entre Ríos), este del NOA, Santa Fe, Córdoba y este de San Luis

Déficit o lluvias normales: Centro y oeste de Cuyo, noroeste de la Patagonia

3. Pronóstico específico del AMBA

La Nación detalló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría enfrentar un invierno más templado:

Mayor probabilidad (45%) de temperaturas por encima de lo normal (media cerca de 15 °C).

Lluvias por encima de lo habitual: también con un 45% de probabilidad, lo que podría implicar mayor acumulación en el trimestre

Resumen de las previsiones del SMN para agosto 2025

Región Temperaturas Precipitaciones Cuyo, Centro, Patagonia, AMBA, La Pampa, parte del NOA Más cálidas de lo normal Variables: más lluvias en Litoral y Córdoba; menos en Cuyo y Patagonia Noreste (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, este de Salta/SDE) Normales Normales

Aunque el clima tiende hacia temperaturas más suaves en muchas regiones, el SMN advierte que episodios aislados de frío, heladas o lluvias intensas pueden producirse, por lo que recomienda seguir los pronósticos diarios, semanales y los alertas del sistema de alerta temprana