Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán este jueves 23 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una probabilidad de entre un 10 y un 40 % de chaparrones durante la tarde, y la misma posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

A las 6 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 12,4°C, superando la mínima pronosticada de 13°C. En el transcurso del día, la máxima ¡alcanzará los 19°C.

El viento se hará notar especialmente por la mañana y la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Para mañana viernes, el SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo mayormente nublado y viento persistente durante toda la jornada. Las ráfagas más fuertes se esperan hacia la noche, pudiendo alcanzar los 78 km/h.

¿NIEVE EN COMODORO?

Desde el SMN Local, Nelly Huenchur, anticipó que el domingo se podría presentar un marcado descenso de la temperatura. Algunos chaparrones de agua‑nieve y ráfagas de viento sur llegarían en los alrededores, generando una sensación térmica considerablemente más baja que lo habitual para la época.

“Lo más significativo para el fin de semana, así como prioridad, es que a partir del sábado 25 al final del día rotaría el viento al sector sur y se producirá un marcado descenso de la temperatura a partir del domingo principalmente”.

“Por lo menos por ahora sería de lluvia, pero no se descarta que esta circulación sur, que es aire muy frío y muy inestable, dé lugar a distintos tipos de nevadas en varios sectores, principalmente en la cordillera y, por supuesto, en la zona de Ushuaia, que suele ser una zona nevadora con viento sur”.

“Lo más probable es que se presenten en forma de chaparrón, puede ser aguanieve, en forma de chaparrones. No creo que sea puntualmente para la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero por ahí, a las afueras, en la zona de Pampa Salamanca se podrían dar algunos chaparrones de agua‑nieve. De todos modos, ni siquiera quedaría en el suelo porque las temperaturas de esta época del año están altas”.

“Este tipo de precipitación se dará principalmente por circulación; es decir, viene desde otro lugar, traída por el aire frío con una circulación marcada del sector antártico”.

“Entonces, lo más significativo va a ser la baja sensación térmica que vamos a tener, provocada por el viento. Se dará a partir del sábado a la tardecita también”.