Jueves frío y con probabilidad de chaparrones en Comodoro y Rada Tilly

Para este jueves 21 de agosto en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la jornada estará nublada, fría y con chances de lluvias al alcanzar la noche, según el pronóstico del tiempo.

Iniciando la madrugada, de acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura será de 7° con cielo mayormente nublado y sin nada de viento. Hacia la mañana, la mínima registrará 6° con menor nubosidad y algo de sol.

Durante la tarde, la máxima llegará a los 11° con cielo muy nublado una vez más y mínimas chances de lluvias que, hacia la noche, terminarán siendo chaparrones con un descenso a 7°.

Por otro lado, el viernes iniciará con ráfagas leves del oeste corriendo entre 42 y 50 kilómetros por hora e incrementarán hacia la mañana manteniéndose entre 51 y 59 km/h con tiempo frío y soleado en ese periodo y hacia la tarde.

El tiempo para este jueves en la región chubutense

En la localidad de Esquel, el SMN anunció lluvias y nevadas durante casi todo el día con una mínima de 2° por la mañana. En ese marco, la temperatura no superará los 8° y también están previstas ráfagas leves del sector oeste entre 42 y 50 km/h.

En cambio, en Trelew habrá solamente 1° a la mañana con cielo parcialmente nublado y, horas más tarde, se presentarían chaparrones con máxima de 15° que se extenderían hacia la noche con un descenso a 10°.

Por último, en Puerto Madryn se presentarían las mismas condiciones climáticas, sin ráfagas de viento, con mínima de 4° y también chances de precipitaciones con 16° hacia la tarde.