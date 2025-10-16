Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán este jueves una jornada marcada por la inestabilidad y los fuertes vientos, que se mantendrán presentes durante gran parte del día. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 10,7 °C, superando la mínima prevista de 9 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 18 °C. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, no se esperan lluvias en la región, lo que permitirá disfrutar de una jornada seca, pero con condiciones ventosas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Chubut. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h durante la mañana y la tarde, con tendencia a disminuir hacia la noche, cuando rondarían los 59 km/h. Estas condiciones podrían generar reducción de la visibilidad, especialmente en zonas altas o costeras, por lo que se recomienda precaución al circular.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Para este viernes, el panorama será más tranquilo. Se espera una notable mejora con vientos más moderados que solo se harán sentir durante la tarde, alcanzando velocidades máximas cercanas a los 50 km/h. El cielo se mantendrá algo nublado y las temperaturas oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 18 °C de máxima, con un leve ascenso térmico hacia el fin de semana.

En Rawson, la capital provincial, este jueves también se anticipa una jornada ventosa, aunque con menor intensidad que en el sur. El cielo estará parcialmente nublado y las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h, especialmente hacia el mediodía. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima de 20 °C, con una sensación térmica agradable hacia la tarde.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Por su parte, en Puerto Madryn el viento será protagonista, pero con menor persistencia. Se esperan ráfagas cercanas a los 65 km/h durante la mañana y las primeras horas de la tarde, disminuyendo hacia la noche. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán entre los 10 °C de mínima y los 21 °C de máxima, con buenas condiciones generales para el viernes y el fin de semana, cuando el viento dará una tregua y predominará el sol.

El viento seguirá siendo el principal factor meteorológico en la región, con un jueves ventoso y un viernes más estable, ideal para retomar actividades al aire libre en buena parte de la costa chubutense.