Esta jornada llega con aires de tregua en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: la mañana arranca fresca, con los termómetros marcando cerca de los 10 °C a las 06:00, aunque la mínima esperada en el día será algo más generosa: 12 °C. La tarde trepará hasta una máxima estimada de 21 °C.

El cielo se mostrará parcialmente nublado, y no se esperan precipitaciones en la región. Eso sí: ojo a las rachas de viento que podrían acercarse a los 59 km/h — no es huracán, pero hay que considerar que el viento se va a sentir. Ideal para salir a estirar las piernas, disfrutar un poco al aire libre — pero llevar algo para el viento, que no perdona.

¿Y qué pasa un poco más al norte?

Rawson (Chubut) En Rawson la cosa pinta similar, aunque con un toque más soleado al inicio. Durante la mañana predominan los cielos despejados a mayormente soleados y la temperatura ya roza los 14 °C / 57 °F. A medida que avanza el día, las temperaturas escalan hacia los 26–28 °C en la tarde.

El viento sigue presente, típico de la costa patagónica, aunque no hay señales de lluvias importantes. Es un día bastante generoso para caminar, para tomar algo en la rambla o para disfrutar en un espacio abierto. Eso sí: al atardecer la jornada se acorta y el viento puede refrescar bastante, así que no vendría mal una camperita.

Puerto Madryn (Chubut) En Puerto Madryn también estamos ante una jornada agradable: actualmente ronda los 14 °C / 56 °F y durante la mañana se espera que suba gradualmente hacia los 24–27 °C en la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado al mediodía y luego con algunas nubes intermitentes hacia la tarde. Viento: presente. Y, como siempre en el Golfo Nuevo, algo para tener en cuenta. Por la noche bajará la temperatura, así que un abrigo liviano al atardecer sería lo recomendable.

Así que si estás por Comodoro o Rada Tilly: date una buena caminata, un cafecito en la terraza al mediodía, aprovechá el sol cuando aparece… sin embargo, llevá algo para el viento porque ese combo de “templado pero con ráfagas” puede jugarte una mala pasada. Para Rawson y Puerto Madryn: condiciones bastante amables para actividades al aire libre — sólo fijate en el viento y en cómo cae la temperatura cuando se va el sol.