A las 6 de la mañana de este jueves, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly registraban una temperatura de 4,5 °C, con una sensación térmica de 1,8 °C y una humedad del 61 %. Para el transcurso del día, se prevé que el termómetro ascienda hasta una máxima de 11 °C. El cielo permanecerá algo nublado y no se esperan precipitaciones en la región.

Las condiciones serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el viento estará ausente, lo que brindará una jornada agradable, aunque será recomendable llevar algo de abrigo debido a las temperaturas frescas.

Para mañana viernes 15 de agosto, las previsiones indican un panorama similar: mínima de 6 °C, máxima de 11 °C y cielo parcialmente nublado.

La principal diferencia será la presencia de viento durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, para luego disminuir hacia la tarde, manteniendo un ambiente estable y sin lluvias previstas.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.