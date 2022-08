La Comisión Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales (AJUPEMU) se reunió para analizar los resultados de las pautas salariales para el segundo semestre del corriente año acordadas entre el Sindicato de Empleados Municipales y el Ejecutivo Municipal. Al finalizar el encuentro, acordaron solicitare al Ejecutivo Municipal y a las Entidades Gremiales que representan a los empleados municipales, que se renegocien los incrementos salariales y que los adicionales no remunerativos ya existentes sean incorporados al sueldo básico.

En un comunicado emitido por dicha entidad, explicaron que su "desacuerdo" con los incrementos salariales acordados "ya que el arreglo paritario del 11% para el mes de agosto y del 11% para el mes de octubre, es a todas luces insuficiente cuando actualmente se estima una inflación mas cercana al 80% que al 60,07% otorgado en las actuales negociaciones"

Y agregan que "un incremento en el adicional no remunerativo similar al aumento otorgado al salario básico, afecta notoriamente al sector pasivo municipal actual y a los futuros empleados que están próximos a jubilarse".

"Esta situación ya padecida en el año 2020, donde se implementaron los adicionales no remunerativos, implicó que, en dicho periodo, no se percibiera incremento salarial alguno. En síntesis y, a partir de esos aumentos, los jubilados y pensionados no han percibido aumento alguno"

"Esta Asociación consideraba y manifestaba en su momento que, los adicionales no remunerativos, se fueran integrando paulatinamente al salario básico de todos los empleados municipales, hasta su integración al básico por completo. Hoy, 2022, se está más lejos de la realidad, ya que se vuelve a otorgar otro incremento sobre el adicional no remunerativo", critican.

Consideran qi+ue "deicho adicional, lisa y llanamente, es plata en negro, no mejora el salario real del personal municipal activo, no alcanza a los jubilados y pensionados municipales como así tampoco, al personal próximo a jubilarse en la liquidación de sus haberes previsionales".

"Por lo expuesto, se le sugerirá mediante nota al Ejecutivo Municipal y a las Entidades Gremiales que representan a los empleados municipales, renegociar los incrementos salariales y solicitar que los adicionales no remunerativos ya existentes sean incorporados al sueldo básico, de manera tal que el sector pasivo y los futuros jubilados, se vean igualmente favorecidos en la pauta salarial", finalizan en el comunicado.