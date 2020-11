COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Luego de que otro jubilado se encadenara en la filial de Seros de Puerto Madryn en reclamo por el atraso en el pago de haberes, Dante Rocha, retirado de la Policía provincial e integrante del movimiento de pasivos en la ciudad, dialogó con Actualidad 2.0 se refirió a la posibilidad de que tomen la playa de tanques a modo de protesta. La definición la tomarán junto a jubilados estatales de la salud, judiciales y bancarios tras una reunión el lunes por la tarde.

"Nosotros desde hace bastante tiempo venimos realizando movilizaciones, presentando escritos ante las autoridades buscando de manera pacífica una solución y que se nos pague lo que nos deben. Nos han pagado hace pocos días recién el mes de agosto; nos están quedando dos sueldos adentro más el medio aguinaldo de junio. La gente se cansa. Nos vemos soluciones; las deudas se incrementan y estas cuestiones hacen que surgan propuestas para endurcer la medida porque no vemos que alguien diga qué va a pasar. Es así que ha surgido el tema de (la toma) la playa de tanques, la posibilidad de un acampe afuera de Seros en Comodoro o incluso de movilizarnos hasta Rawson", resumió.

"Son varios los compañeros encadenados en Puerto Madryn que decidieron endurecer la medida para que de una vez por todas solucionen este problema con nuestros haberes. Nosotros aportamos en tiempo y forma y pretendemos que nos paguen en tiempo y forma. Nunca debimos estar en el pago escalonado porque nuestra caja tiene cierta autonomía pero el principal deudor es el Estado provincial y no hay siquiera un plan de pago de esa deuda", se quejó.

El lunes mantendrán una reunión con jubilados de diferentes sectores de Comodoro: municipales, judiciales, bancarios, de la salud y policías. "Ahí resolveremos qué vamos a hacer, obviamente cuidando la salud del pasivo también porque tampoco nos queremos inmolar pero sí buscar una solución, que alguna autoridad baje a Comodoro o a Puerto Madryn y lleven soluciones verdaderas, que no se nos siga mintiendo. Esto no da para más", determinó.

Rocha agregó que el hecho de que se haya pagado en un solo rango los salarios de noviembre, mencionó que "no alcanza porque la mayoría tenemos tarjeta de crédito. Se acretida el sueldo y uno se queda sin pagar luz, telefonía, etc. El jubilado está sin plata en el bolsillo. El problema es que no hay una fecha de pago de lo que nos deben desde junio. Se deben dos meses y no hay fecha de pago".

"Además hubo agresiones contra jubilados. Ayer hubo una manifestación pacífica, una compañera estacionó su vehículo en una calle del centro y le cortaron las cubiertas", mencionó. Y recordó que hace semanas se le prendió fuego el auto a otra jubilada. "Parece que hay sectores a los que les molesta que los jubilados reclamemos lo que nos corresponde", disparó.

Mencionó que con el hecho de "permanecer en la playa de tanques" buscan "despertar a las autoridades y que de una vez por todas solucionen el problema", dijo.

La reunión del lunes, donde se definirá si llevan a cabo esa medida de fuerza, comenzará a las 15 horas. "Creo que será bastante larga; no vamos a tener una decisión enseguida pero veremos los pasos a seguir. La postura es endurecer el reclamo para que nos solucionen el problema de una vez por todas", cerró Dante Rocha.