Juana Romero Moreno, la joven comodorense que fue reconocida como Top in the World en inglés

En el Colegio Abraham Lincoln, una noticia llenó de orgullo a toda la comunidad educativa. Juana Romero Moreno, estudiante de 5º año, logró un reconocimiento que muy pocos alcanzan: ser distinguida con el galardón “Top in the World” por su resultado en un examen internacional de inglés.

El camino hasta esa mención comenzó con su participación en el Cambridge IGCSE English as a Second Language, una prueba reconocida en más de 160 países y diseñada para evaluar la comprensión, fluidez y precisión del idioma en estudiantes de nivel secundario. El programa IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ofrece más de 70 asignaturas y es considerado uno de los estándares más exigentes de la enseñanza global.

En la última edición del examen, Juana obtuvo la calificación más alta posible, lo que le permitió compartir el primer puesto mundial con otros alumnos de diferentes naciones. Este resultado la posiciona como una de las mejores estudiantes de inglés como segunda lengua del planeta.

Desde la institución ubicada en calle Escalada, destacaron el tremendo esfuerzo de la joven comodorense: “el idioma inglés es una fuente inagotable de oportunidades académicas, laborales y sociales. La Escuela Abraham Lincoln se enorgullece de felicitar a la alumna Juana Romero Moreno, cuyo esfuerzo y dedicación le han permitido obtener la distinción Top in the World (Joint first place), es decir, primer lugar compartido en el ranking mundial de notas de los exámenes Cambridge, por su desempeño en el examen Cambridge IGCSE English as a Second Language”.

Y agregaron: "Valoramos el acompañamiento de su familia y agradecemos a todos los docentes que compartieron los años de formación de Juana. ¡Felicitaciones!".

El Ministerio de Educación de Chubut difundió el logro a través de sus redes sociales y felicitó a la joven por su rendimiento excepcional. “Agradecemos a su familia por el acompañamiento y destacamos el compromiso de sus docentes, quienes con dedicación hicieron posible que este mérito sea hoy una realidad”, señalaron.

Para sus compañeros y profesores, el reconocimiento no es casualidad, sino fruto de años de esfuerzo y dedicación. El logro de Juana es también un estímulo para otros estudiantes que aspiran a rendir exámenes internacionales y abrir oportunidades académicas en el extranjero.

El certificado IGCSE es valorado por universidades de todo el mundo y puede ser un factor determinante para acceder a becas y programas de intercambio. En el caso de Juana, todavía con la secundaria por terminar, representa un primer paso hacia un futuro académico con proyección global.