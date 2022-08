José Larralde dijo "no tener trabajo" y apuntó contra "Breaking Bad" por usar su canción: "No cobré un mango"

El video casero con una entrevista improvisada mostró el difícil momento que vive José Larralde, una leyenda del folklore argentino. En una mano a mano con Hebert Coello, el músico habló a corazón abierto.

“Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla”, reconoció. “Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia”, explicó Larralde. Y agregó: "Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”.

A su vez, resaltó que “hay unos piolas que dicen que cobro 3 mil pesos por hacer nota. Qué pavotes. Yo nunca cobré, lo que pasa es que no me gusta hacer notas”, aseguró.

Su música sigue trascendiendo a nivel mundial. Una de las canciones más populares que interpretó es “Quimey Neuquén” y la misma sorprendió a muchas personas dado que apareció en la quinta temporada de la popular serie Breaking Bad.

Lejos de cobrar por el uso de la canción que él lanzó en su primer disco de 1967, Larralde confesó que no recibió nada por el uso en la galardonada serie de Netflix. De hecho, indicó que se enteró por parte de unos conocidos que vieron la ficción.

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (Walter White) aparezco yo cantando “Quimey Nequén””, detalló Larralde. Y se mostró crítico respecto a la música y su relación con la escena. “Y yo digo, ‘¿qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’?”, expresó.

Más allá de que su música aparece en una exitosa serie a nivel internacional, el músico se lamentó: “no cobré un mango. No me dieron un mango por eso porque dicen que no hay convenio con Estados Unidos”.

“Démosle RT hasta que empiecen a contratarlo y sigamos disfrutando de su arte. Vamos a darle una mano al Pampa Larralde en agradecimiento por tanto”, cerró el texto de @MatiasL80. “Que se acomode todo un poco. Que nos dejemos de joder. Parecemos enemigos acá”, pidió Larralde al final del video.