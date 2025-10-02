El calor primaveral llegó con fuerza a la provincia de Neuquén. Para este jueves 2 de octubre, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa máximas superiores a los 30 grados y la presencia de ráfagas intensas, que variarán según las distintas regiones. La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, cielos cubiertos en algunas zonas y el viento característico de la estación.

Neuquén capital

En la ciudad capital se prevé un cielo cubierto durante la jornada, con una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 7 °C. El viento soplará del sudoeste con ráfagas de hasta 37 km/h durante el día, mientras que por la noche cambiará hacia el oeste, con intensidades que rondarán los 19 km/h.

Zapala

En Zapala, el día comenzará con cielo mayormente despejado y se irá cubriendo hacia la noche. La máxima será de 26 °C y la mínima de 12 °C. Durante la tarde se esperan ráfagas del oeste de 35 km/h, que aumentarán por la noche a 51 km/h desde el noroeste.

Cutral Có y Plaza Huincul

Las localidades petroleras también sentirán el calor. Se pronostica una máxima de 30 °C y una mínima de 13 °C, con cielo despejado en la mañana y cubierto hacia la noche. El viento llegará desde el noroeste a 29 km/h durante el día y girará al oeste por la noche, con ráfagas de hasta 45 km/h.

Villa La Angostura

En la cordillera el escenario será distinto. Villa La Angostura presentará cielo mayormente cubierto durante todo el jueves, con una máxima de 15 °C y una mínima que descenderá a -3 °C. El viento se mantendrá del noroeste, con ráfagas de 26 km/h en el día que bajarán a 14 km/h por la noche.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un clima más estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 25 °C. La mínima se ubicará en 10 °C y los vientos soplarán desde el noroeste, con ráfagas de 30 km/h durante el día y 18 km/h en la noche.